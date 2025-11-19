Cuernavaca, Mor.- El gobierno de Morelos desactivó una fiesta clandestina en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, cuya duración era de dos días, y declaró que no permitirá ese tipo de reuniones donde se venden estupefacientes.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, afirmó que estas fiestas son muy comunes en Tepoztlán y son aprovechadas por los vendedores de droga que llegan de Cuernavaca, Yautepec, incluso desde Cuautla.

En conferencia de prensa informó que por redes sociales e intercambio de información con el Ayuntamiento de Tepoztlán, identificaron la convocatoria al “Festival Electrónico“ K’AAY FESTIVAL, con cita en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, para los días 7, 8 y 9 de noviembre pasados.

Autoridades inspeccionan autos para evitar la venta de droga

El secretario informó que con apoyo del Ayuntamiento de Tepoztlán realizaron un operativo interinstitucional para clausurar el evento ilegal con base en la normatividad municipal y de Protección Civil.

Como parte de la publicidad en redes sociales se ofertaba el servicio de transporte desde la terminal de Taxqueña en la CDMX con destino al domicilio particular, donde también se ofrecía el servicio de campamento.

En el exterior de la propiedad donde se llevaba a cabo el evento ilegal fueron aseguradas cinco personas con dosis de estupefacientes, puestas a disposición del Juez Cívico por faltas administrativas. Los detenidos son Mihaf “N” de 35 años, originario de Suiza, Carly “N” de 41 años, de Canadá, Alberto “N” de 36 años, originario de Suiza, así como Carlos y Gabriel, ambos connacionales.

Imágenes del rave en Tepoztlán

A todos ellos se les aseguró cantidades de consumo personal de “cocaína”, una bolsa con hachís, una bolsa con marihuana y seis cigarrillos con marihuana.

Los tres extranjeros contaban con estatus regular en el país, lo cual fue verificado por personal del Instituto Nacional de Migración. Los cinco detenidos fueron presentados ante el Juez Cívico y al cumplir con las sanciones correspondientes y acreditar su legal estancia en el país, obtuvieron su libertad.

La Policía Morelos regresó el 9 de noviembre porque se había reactivado la fiesta y en las inmediaciones del predio detuvieron a cuatro personas las cuales fueron puestas a disposición del Juez Cívico. Carlos, Rafael y Pavel, son connacionales en tanto que Edgar se identificó como ciudadano de Francia. Llevaban tres bolsas con marihuana y cuatro cigarrillos con la misma sustancia.

