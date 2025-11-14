En una operación encabezada por la Marina Armada, fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas Jorge Antonio Huerta García, alias “Yorch”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a modificar vehículos para ocultar droga con el fin de comercializarla.

Derivado de trabajos de investigación, las autoridades ubicaron cinco predios en el municipio de Tonalá, Jalisco, zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los que se modificaba maquinaria industrial para incorporar compartimentos ocultos en vehículos, para enviar drogas al extranjero utilizando rutas marítimas.

Ante ello, personal de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentó cinco órdenes de cateo, que derivaron en la detención de las nueve personas, presuntos integrantes de una célula delictiva con operación en Tonalá, Jalisco.

A los detenidos les aseguraron más de 3 mil kilos de drogas (14/11/2025). Foto: Especial

Durante las diligencias, les fueron asegurados aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas, informó el Gabinete de Seguridad.

Lo anterior, representa una afectación económica de 140 millones de pesos para la célula delictiva que modificaba maquinaria industrial para incorporar compartimentos ocultos con el fin de enviar estupefacientes al extranjero utilizando rutas marítimas, según autoridades federales.

A los detenidos les aseguraron vehículos (14/11/2025). Foto: Especial

Los nueve detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal correspondiente, para definir su situación jurídica.

La operación fue encabezada por personal de Marina, FGR y SSPC junto con Defensa y Guardia Nacional.

