Juchitán, Oax.– Un elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), identificado como Lamberto Sánchez Valdivieso, fue detenido como presunto autor del asesinato cometido en agravio de la menor Noelia, ocurrido el pasado 11 de noviembre.

En conferencia de prensa, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el elemento de la PABIC fue detenido en la mañana de este miércoles en esta ciudad juchiteca, luego de los trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía.

Cabe destacar que desde el pasado 10 de este mes, cuando ocurrieron tres homicidios, entre ellas los de dos mujeres, se reactivó de nueva cuenta la Operación Sable, en esta ciudad y en el Istmo de Tehuantepec, que ha dado lugar a otras detenciones.

Lee también Suman 170 inmuebles atacados a balazos en 14 meses en Sinaloa

Durante la conferencia de prensa de hoy, el Fiscal Rodríguez Alamilla, dijo que continuarán las investigaciones en torno al triple homicidio y del 10 de este mes y el asesinato de la menor Noelia, quien fue hallada un día después.

Más tarde, en un comunicado, la Fiscalía informó sobre a detención del elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), como probable autor material del triple homicidio - dos mujeres y un hombre-, así como de la desaparición de la niña de cuatro años de edad.

El Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que no habrá impunidad en este caso y reafirmó el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr