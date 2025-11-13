Los homicidios de Noelia Daylen, de cuatro años, y tres personas más en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, estarían relacionados con una disputa entre grupos criminales locales vinculada a una célula conocida como El Cromo, informó el fiscal del estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla.

En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que de acuerdo con los avances de la investigación, el triple homicidio ocurrido el lunes 10 de noviembre y la posterior localización del cuerpo sin vida de la menor se enmarcan en una confrontación interna entre grupos delictivos dedicados a la extorsión en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Sabemos que en el caso de las tres muertes primeras todo apunta, en términos de nuestra investigación, a que quienes desarrollaron esta actividad ilícita es un grupo criminal de la región, particularmente identificado con un objetivo prioritario generador de violencia llamado El Cromo, y que tendría que ver con una disputa al interior del mismo grupo”, detalló el fiscal.

Dijo que una de las víctimas, Carlos Eduardo “N”, de 19 años, formaba parte de una célula de extorsión contraria a este grupo criminal, lo que habría detonado la agresión armada registrada el lunes.

En el ataque también perdieron la vida Adelina L. P., de 21 años y madre de la menor, además de Karla V. S., de 25 años, quienes —según la investigación— pudieron haber tenido contacto con el hombre asesinado o simplemente “haber estado en el lugar equivocado”.

“Estamos identificando si tenían una relación directa en términos de criminalidad o simplemente fueron personas que desafortunadamente pudieron haber estado en un lugar equivocado”, precisó el fiscal, y agregó que en cuanto a la menor Noelia Daylen, “no generaba ningún nivel de riesgo para nadie”.

Tres mujeres detenidas y más implicados

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la captura de tres mujeres como presuntas responsables del secuestro y asesinato de la menor de cuatro años. Las detenidas fueron identificadas como R. E. B. N., originaria del Estado de México, y M. G. S. P. y R. I. P. G., ambas de Chiapas.

Las tres son investigadas también por su probable participación en el homicidio de Adelina, Karla y Carlos. Al respecto, el fiscal Rodríguez Alamilla dio a conocer que no se descarta la existencia de más personas involucradas en ambos crímenes. La fiscalía informó que la menor fue localizada sin vida el 11 de noviembre en un domicilio de la colonia La Planta, en medio de un operativo encabezado por la Marina, con apoyo de la Policía Estatal y la FGE.

Refuerzan seguridad en Juchitán

El fiscal Rodríguez Alamilla informó que se activó un operativo masivo de seguridad en Juchitán como parte del reforzamiento de la Operación Sable, —que EL UNIVERSAL reveló en su edición del miércoles— con la participación de más de 500 elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y la propia fiscalía.

Explicó que el objetivo es esclarecer el homicidio de la pequeña Noelia y de las otras tres personas, así como reducir la violencia local.

“Estamos dando inicio a una operación importante masiva por parte de un reforzamiento de corporaciones de seguridad de la propia fiscalía, justamente buscando generar condiciones de seguridad en este municipio derivado de estos lamentables sucesos ocurridos en días pasados, pero también de un proceso de trabajo que ya tenemos con anterioridad”, indicó. Detalló que este operativo consta de filtros en las principales localidades o cruces de esta ciudad, además de la realización de detenciones y búsqueda de objetivos prioritarios generadores de violencia en la región.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía del Estado de Oaxaca brindará acompañamiento integral a los familiares de las víctimas y coordinará con la Comisión de Víctimas del Estado para garantizar apoyo sicológico y jurídico.

Rodríguez Alamilla enfatizó que el mensaje del estado es claro: “No vamos a permitir que eventos o acciones como los ocurridos hace un par de días —la muerte de las tres personas y la niña— queden impunes. Va a haber una respuesta contundente por parte del Estado, se van a generar las condiciones para buscar a estos generadores de violencia, y en esa lógica que asuman la responsabilidad de los terribles eventos que hicieron”.