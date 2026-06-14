Mundo | 14-06-26 | 12:59 | Actualizada | 14-06-26 | 12:59 |

El exprimer ministro de Canadá asistió el viernes al partido inaugural del de Estados Unidos contra Paraguay en Inglewood, California, y no al encuentro de su propio país contra Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Trudeau explicó que tomó la decisión porque su novia, la cantante fue parte del espectáculo previo al partido en el .

“A veces, las obligaciones de ser un novio que apoya a su pareja son más fuertes. Pero ya saben con quién estoy para que se lleve la Copa”, escribió Trudeau el sábado en la red social X.

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Durante la primera mitad del partido, Trudeau y Perry estuvieron sentados juntos en uno de los palcos de lujo del SoFi Stadium ( durante la Copa del Mundo), mientras los estadounidenses se adelantaban en el marcador.

Trudeau fue primer ministro de Canadá de 2015 a 2025. Durante ese tiempo, fueron conocidos sus encontronazos con el presidente de Estados Unidos, , quien una y otra vez repitió que Canadá estaría mejor si fuera el estado 51 de su país.

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Trudeau le respondió a Trump que "no puedes tomar nuestro país".

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Canadá, Estados Unidos y México son los tres anfitriones de la de este año. Canadá empató 1-1 en el partido que comenzó a las 3 de la tarde, mientras que Estados Unidos goleó a Paraguay en un duelo que inició seis horas después.

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