El exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau asistió el viernes al partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 de Estados Unidos contra Paraguay en Inglewood, California, y no al encuentro de su propio país contra Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Trudeau explicó que tomó la decisión porque su novia, la cantante Katy Perry, fue parte del espectáculo previo al partido en el SoFi Stadium.

“A veces, las obligaciones de ser un novio que apoya a su pareja son más fuertes. Pero ya saben con quién estoy para que se lleve la Copa”, escribió Trudeau el sábado en la red social X.

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Durante la primera mitad del partido, Trudeau y Perry estuvieron sentados juntos en uno de los palcos de lujo del SoFi Stadium (Los Angeles Stadium durante la Copa del Mundo), mientras los estadounidenses se adelantaban en el marcador.

Trudeau fue primer ministro de Canadá de 2015 a 2025. Durante ese tiempo, fueron conocidos sus encontronazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien una y otra vez repitió que Canadá estaría mejor si fuera el estado 51 de su país.

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Trudeau le respondió a Trump que "no puedes tomar nuestro país".

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Canadá, Estados Unidos y México son los tres anfitriones de la Copa del Mundo de este año. Canadá empató 1-1 en el partido que comenzó a las 3 de la tarde, mientras que Estados Unidos goleó a Paraguay en un duelo que inició seis horas después.

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Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026