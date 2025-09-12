Otra noche de salvación en La Casa de los Famosos donde el ganador de esta esperada recompensa fue Luis Rodríguez ‘Guana’ quien dejó en la derrota a Aarón Mercury, quien demostró tener mala suerte o mala habilidad en la puntería.

Guana ostenta el liderazgo de la semana, lo que le otorga inmunidad y la posibilidad de disputar la salvación, mientras Aarón Mercury y Elaine Haro quedaron como finalistas para el robo de la salvación, la cual finalmente quedó en manos del creador del contenido.

El juego de salvación constó de un juego de habilidad al lanzar costales en una plataforma tambaleante, el ganador sería aquel que dejara más costalitos sobre superficie, en caso de empate el que estuviera más cerca del centro ganaría la prueba.

Según las posibilidades el enfrentamiento entre el Guana y Aaron Mercury por conseguir el preciado poder tenía diferentes opciones, en todo caso de que conservara Guana la salvación, que al ser líder de esta semana tiene inmunidad, las opciones se encontrarían entre Shiky y Dalilah Polanco del Cuarto Día

Mientras tanto, si Aaron robara la salvación, por la cual compitió por primera vez, sus opciones estaban entre alguien del antiguo Cuarto Noche ahora Eclipse o la auto salvación y salir de la placa de nominación de esta semana.

Al retener la salvación, Guana eligió a su compañera de cuarto Dalilah Polanco con la esperanza de que el domingo de eliminación Shiky no sea el séptimo eliminado del reality show.

Finalmente los nominados de esta semana en La Casa de Los Famosos México son Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo De Nigris, Abelito y Alexis Ayala.

Así mismo, la noche de este viernes luego de los resultados de la prueba de salvación se preparó una fiesta temática, en esta ocasión fue una Nochecita Mexicana por la cercanía de las fiestas patrias, con Jorge Medina y Josi Cuen como invitados para ambientar el festejo.

