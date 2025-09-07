Más Información

vivió este domingo 7 de septiembre del 2025 la sexta gala de eliminación, en la que uno de los habitantes será eliminado y dejará atrás el sueño de llevarse el gran premio a su hogar.

El reality llegó en un momento muy tenso después de que durante las nominaciones el “plan kamikaze” del cuarto Día no funcionara por la indecisión de , dejando como resultado que él y casi todos sus compañeros estuvieran en la placa, el único que se salvó fue Guana por su posición como líder.

Además de esto, hay que recordar que Dalilah Polanco se encuentra limitada tras sufrir una caída estrepitosa durante la prueba de salvación, debido a la cual tuvo que ser sacada del set de grabación para ser atendida por los médicos, quienes le colocaron una férula en la pierna izquierda y otra en el brazo del mismo lado del cuerpo por múltiples fracturas.

En el posicionamiento de La Casa de Los Famosos México, los habitantes de Noche se repartieron entre Facundo y la propia Dalilah para dar los motivos por los que que quieren que cada uno de ellos abandonen el reality, siendo uno de los puntos más repetidos el estado de salud de la actriz, ya que consideran que es mejor que “se recupere en casa”.

El otro gran atacado durante el posicionamiento y el sinceramiento fue Facundo, quien según sus contrincantes, está mostrando una cara completamente diferente a lo que se percibía al inicio, incluso Aarón Mercury le señaló que “no pudo con La Casa de Los Famosos”.

¿Quién fue el eliminado de hoy, 7 de septiembre en La Casa de Los Famosos?

Facundo fue el sexto eliminada de La Casa de Los Famosos México, esto luego de que durante el posicionamiento y el sinceramiento de esta semana los habitantes señalan que al prever el ritmo de competencia fue demasiado para el comediante y su presencia ya pesaba en el set de grabaciones.

Con esta salida hasta ahora van seis participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan diez personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón.

