Una vez más Abelito se queda fuera de la eliminación, gracias a que Elaine Haro le robó la salvación a José Luis Rodríguez "El Guana" en el desafío de la ruleta, dejando la placa de nominación con cuatro integrantes: Dalilah Polanco, Shiky, Aarón Mercury y Facundo.

El desafío previo a la fiesta, cuya temática fue Cleopatra y faraones, la gala comenzó con un resumen de todo lo que ha sucedido esta semana, después de la salida de Mariana Botas el domingo pasado, incluyendo la estrategia fallida del Cuarto Día, con el que intentaron subir a todos los integrantes del Cuarto Noche a la nominación, donde por fin Facundo aceptó que se equivocó en no seguir el plan, y la frustración fue más porque Alexis Ayala reconoció que había sido una gran estrategia.

La limpieza, la cual ya comenzó a hacer estragos en el humor de los habitantes de la casa, sobre todo en Dalilah que no soporta la suciedad y el desorden; porque no todos están ayudando en cosas como el lavar los baños, como Ayala y Mar Contreras. También la crisis que se ha desatado la falta de café, porque se supone que ya no hay, pero Polanco y Abelito han hecho su reserva.

Lee también: Elaine Haro se convierte en la retadora de "El Guana" por la salvación en "La casa de los famosos México"

Pero llegó el momento de saber quién cambiaría el rumbo de la nominación, si Guana o Elaine, en el desafío de la salvación. De nueva cuenta fue la ruleta el reto que definió la salvación. Los primeros tiros fueron muy parejos, 50 de Guana y 100 de Elaine. En la segunda ronda fueron 150 de Guana y 50 de Elaine; en la tercera fueron 100 y 200 para él y ella respectivamente.

Pero las cosas cambiaron en el siguiente turno, cuando al habitante del Cuarto Noche soltó la pelota y ésta se cayó al suelo, por lo que no marcó ninguna cantidad, lo que ya le daba ventaja a Haro, quien sumó 100 a su cuenta; finalmente el actor realizó su último tiro y obtuvo 50 puntos, y la cantante ya no tuvo la necesidad de hacer más, porque se robó la salvación con 450 puntos, contra los 350 de Guana.

Elaine se dijo muy contenta de poder haber logrado este robo, por apenas se está integrando al Cuarto Noche y con esto podía comenzar a aportar a su equipo, pero La Jefa todavía le dio tiempo de pensar a quién sacará de la tabla de la nominación.

Lee también: La Casa de Los Famosos 3: sexta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

Algo estaba por suceder cuando La Jefa le pidió a Elaine que se parara en frente de sus compañeros. Odalys y Diego le pidieron a Elaine que diera las razones por las cuales iba a salvar a uno de los nominados, ella explicó que ya lo habían hablado y decidieron que Aarón le iba acceder ese privilegio a Abelito, así el zacatecano el que aseguró su estancia una semana más en La Casa de los Famosos.

Aunque después de la gala de salvación los dejaron salir al jardín, donde disfrutaron de la actuación de El Bogueto y Uzielito Mix, los dejaron escuchar tan sólo un tema y los regresaron a la sala. Mientras esperaban instrucciones, los habitantes del Cuarto Día felicitaron a Elaine por haber salvado a Abelito.

Finalmente los dejaron regresar al jardín, donde ya los esperaba una cena donde además de disfrutar de papás fritas, había carne y pescado, arroz y ensalada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm