La Casa de Los Famosos México vivió este jueves 4 de septiembre del 2025 la sexta batalla por saber al retador de la salvación, beneficio que al inicio de la gala estaba en manos de Guana como el líder de la semana, con lo que podría salvar a uno de sus compañeros de cuarto Día de ser eliminado.

Sin embargo, como es costumbre, todos los demás habitantes tienen la posibilidad de disputar esta oportunidad, con lo que los participantes de Noche dejarían prácticamente sentenciados a sus contrincantes, debilitando aún más a dicha habitación.

Como ya es costumbre, antes de iniciar la gala televisada, los participantes de La Casa de Los Famosos México jugaron para decidir a los finalistas, en está oportunidad el juego fue lanzar tres fichas en un tablero, el que juntará más puntos avanzaba.

Debido a la cantidad de celebridades que quedan en competencia se dividieron en dos grupos, en el primero Elaine Haro se impuso a los demás, mientras que en el segundo Shiky Clement hizo lo propio.

Luego de esto ambos pasaron al elevador del destino para que solo uno fuera el rival de Guana en la lucha por la salvación, allí ellos tuvieron que responder una serie de preguntas, al igual que la semana pasada lo hicieron Facundo y Alexis.

En está dinámica, Elaine Haro y Shiky Clement subieron por los tres pisos, respondiendo en cada uno de ellos un cuestionamiento sobre alguno de los acontecimientos de la semana, poniendo a prueba su memoria.

¿Quién es el retador por la salvación?

Elaine Haro se convirtió en la retadora por la salvación, por lo que hoy, viernes 5 de septiembre se medirá con Guana en "Ruleta de la suerte", juego que ambos tuvieron que decidir en conjunto para determinar quién podría sacar a alguien de la placa, pero al no ponerse de acuerdo, sus compañeros fueron quienes lo eligieron.

Con esto en cuenta, hoy se revelará al nominado que salvará, cabe mencionar que los que ahora mismo están en riesgo de ser el sexto eliminado son Facundo, Dalilah Polanco, Shiky Clement, Aarón Mercury y Abelito, en caso de ganar la actriz, solo uno de su cuarto tendrá que conseguir el apoyo del público.

