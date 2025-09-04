La Casa de Los Famosos 3: sexta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

La sexta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025, se llevó a cabo entres sorpresas y planes fallidos para el Cuarto Día el pasado 3 de septiembre.

Una vez más, "La Jefa" cambió la jugada de la votación sin avisarle a los habitantes, dándoles la instrucción de repartir 6 puntos entre tres jugadores -a modo de votar 3, 2 y 1-, en lugar de la clásica nominación de repartir 3 votos entre 2 habitantes -escogiendo a quién darle 2 y a quién 1-.

Este inesperado cambio en las reglas de la nominación resultó en un plan fallido por parte del Cuarto Día y una placa de habitantes que corren el riesgo de ser eliminados tradicional, es decir, con 5 jugadores nominados.

Tomando en cuenta que esta semana Guana es el líder y goza de inmunidad, los resultados de la nominación arrojaron que Dalílah Polanco, Shiky, Facundo, Aarón Mercury y Abelito son los 5 participantes que podrían salir de la casa más famosa de México el próximo domingo.

Los mejores memes que dejó la sexta gala de nominación en La Casa de Los Famosos México

Al tradicional estilo de la cultura pop, los usuarios y fans del reality show reaccionaron con una ola de memes en redes sociales a la sexta ronda de nominaciones del pasado miércoles.

Queda demostrado que son unos pndejos para votar y que ni de pedo Facundo es el protegido JAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3pic.twitter.com/rF8mb3sVIP — Dalílah billarista🎱 | liz 🪐 (@biyindrunk) September 4, 2025

Una discusión después de las nominaciones entre Dalílah y Aarón fue protagonista anoche.

Memes de la sexta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Los usuarios destacaron las caras de sorpresa de todos los habitantes al enterarse de las nuevas reglas para la nominación.

Memes de la sexta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

El comentario en burla a Ninel Conde que hizo Aarón dejó a muchos usuarios riéndose también.

Aarón: Mínimo, pase lo que pase ya todos salimos después de Ninel.



JAJAJAJAJAJAJAJAAJA SE PASÓ.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/viVLy27ErB — Sora ; 🍑 (@magissora) September 4, 2025

A diversos internautas les pareció divertida la manera en la que los habitantes evitaron la interacción con los demás integrantes al salir del confesionario.

Memes de la sexta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

La sexta ronda de nominaciones dejó a muchos usuarios describiendo a Abelito como un "tibio".

Asimismo, otros internautas no dejaron pasar la oportunidad de comparar al equipo Noche con el equipo Tierra de La Casa de los Famosos México 2024, un equipo poco querido en esa temporada.

Memes de la sexta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

