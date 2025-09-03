Las reglas en "La casa de los famosos México" nuevamente cambiaron. Esta noche se llevó a cabo la sexta gala de nominación y las sorpresas abundaron.

"La jefa" como un detalle especial ante las estrategias que ambos cuartos estaban haciendo, decidió sorprenderlos y cambió el proceso de nominación.

Aunque generalmente los habitantes deben destinar tres puntos a dos de sus habitantes, esta vez y por única ocasión, se vieron en la obligación de elegir a tres de sus compañeros para repartir 6 votos (tres, dos y uno)

Esto hizo que la famosa "placa" estuviera conformada por Aaron Mercury, Shiky, Dalilah Polanco, Abelito y Facundo. quienes estarán en riesgo de abandonar la competencia que ya está entrando a la etapa final.