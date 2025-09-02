Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

"La aventura humana puede llegar a naufragar": Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de ". Tras cinco semanas de competencia, la actriz e influencer abandonó el programa por decisión del público, dejando atrás varias polémicas, como su rivalidad con .

Durante la convivencia, ambos famosos protagonizaron fuertes encontronazos, como el ocurrido durante la última gala de eliminación, cuando Botas lo acusó de faltarle al respeto y Ayala aseguró que todo se trataba de una campaña de desprestigio.

Ahora, que el juego terminó (al menos para ella), Mariana habló sobre el papel que el veterano actor ha desempeñado dentro del reality: el del villano de la temporada.

“Alexis fue rudo y adoptó el personaje de villano. Le sale muy bien, es un gran competidor y estratega, pero hubo un tema de respeto que yo no estaba dispuesta a dejar pasar”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

A pesar de los roces, Mariana dejó claro que no guarda resentimiento y que cualquier tipo de enemistad se queda dentro de la casa.

Sobre la posibilidad de acercarse a Alexis fuera del reality, la protagonista de "Una luz en el camino" aseguró que no está cerrada a la posibilidad, pero tampoco es algo que crea necesario:

“No sé si la vida nos cruce en otro proyecto. Fue un tema que quedó en el juego y ya. No me quita el sueño, no me preocupa. No cierro la puerta, pero no es algo que esté en mis planes”, agregó

¿Y su "romance" con Aldo De Nigris?

Aunque su relación con Alexis acaparó titulares, otro tema que la mantuvo en tendencia en las redes sociales fue el supuesto interés amoroso por Aldo De Nigris.

“El tema de Aldo fue un simple préstame la sudadera que se llevó a otros lugares y me costó el hate de sus seguidoras, pero siempre fue en buena onda, en amistad y hasta ahí llegó. Siento decepcionar a los que estaban ilusionados con el 'shippeo'”.

Respecto a las críticas que recibió por "adueñarse" de la sudadera del influencer, Botas aseguró que, lejos de afectarle, le ha causado mucha risa y es un ejemplo de cómo algo tan insignificante puede salirse de contexto.

"El cotorreo de la sudadera llegó muy lejos y me da mucha risa, la verdad. No vuelvo a pedir una sudadera prestada (dijo entre broma) Ese tema amoroso se creó en redes, porque adentro nunca tuvieron motivos para hacerlo”, explica.

Más allá de los conflictos y la controversia, Mariana destacó la experiencia de convivir con figuras como Facundo, Ninel Conde y jóvenes como Aarón Mercury y Elaine Haro.

“Estoy muy contenta por todo lo que me llevo de este proyecto. Conocer y compartir con personas que admiro deja aprendizajes que no se olvidan”, concluyó.

