Faltaron minutos para que Facundo y su novia Delia pudieran decirse todo lo que realmente querían decir, poco más de dos minutos fue insuficiente, sobre todo para el conductor de 47 años, habitante de "La casa de los famosos México", quien después de hablar con su prometida se enfrentó a sentimientos encontrados que lo mostraron vulnerable y esto dio de qué hablar en redes sociales.

Memes de Facundo "devastado", tirado en la cama de la suite, donde duerme junto a "El Guana", inundan las redes donde su nombre se ha vuelto tendencia tendencia, no sólo por "pagar" 30 mil pesos a cambio de hablar con su novia, sino por el intercambio de diálogos entre ambos y por la reacción de él tras colgar.

La llamada se logró hacer después de que Facundo no recordó el teléfono de Delia, y aunque intentó marcar un par de veces (en una de ellas contestó una voz de hombre), no tuvo éxito, lo que desató burlas, pues varios aseguraron que sí se sabía el teléfono pero "contestó otro".

Cuando hablas a tu casa después de meses y te contesta el otro novio de tu novia…



Ps no es por intrigar pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja y ahorita está como ido #LCDFLMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Y9LVwIOL4f — Silvano ABELITO Treviño 👑 AKA “EL MACHIWI” (@ElChiIaquil) September 3, 2025

"Jefa, no me sé el teléfono de mi novia", expresó Facundo pensando en que había perdido la oportunidad.

Pero La Jefa lo ayudó dándole el teléfono, la llamada se hizo, ambos se emocionaron de volverse a escuchar, y aunque Delia no pudo decirle cómo están las cosas afuera, sí le dijo que se divirtiera, que no padeciera y que fuera él mismo, que mostrara su gran corazón, porque afuera toda su familia estaba orgullosa de él.

Para algunos, Delia se mostró un "tanto fría" ante la emoción de Facundo, quien se dice afortunado por haber encontrado una Delia en su vida.

Facundo se pone sensible tras llamada de su novia

En la parte final de la llamada entre Facundo y su novia, el conductor se pone sensible y le pide que le diga cosas bonitas, momento que generó críticas en redes.

"Facundo con más de 50 años se está mostrando muy dependiente emocional de su novia. Mientras la chica bien contenta de vacaciones Ya hasta estoy sintiendo pena por él", se lee en uno de los comentarios que acompañan un video en el que Facundo le dice a la cámara de la suite cómo se siente después de hablar con Delia, con quien lleva cinco años de relación.

Facundo con más de 50 años se está mostrando muy dependiente emocional de su novia. Mientras la chica bien contenta de vacaciones 🫠

Ya hasta estoy sintiendo pena por el

#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFLMX3 pic.twitter.com/gYt2MjhIp1 — Abelito Team (@SpoilerDelDia) September 3, 2025

Facundo se mostró un tanto confundido con las palabras de su novia, pues al ella decirle "que se la pase bien y que se muestre como es", él se cuestiona qué es lo que se está viendo afuera, aunque ante las dudas, le reconforta pesar en que pudo hablar con Delia y que vivió un momento hermoso dentro de La Casa.

Pues el favorito de la producción (y nimodo soporten) Facundo intercambio sus 30 mil pesos por una llamada con su novia.

Le dijo lo suficiente y se notó genuinamente lo emocionado que estaba, aunque le tuvieron que poner el número jaja#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 pic.twitter.com/rCdKNkr21c — Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) September 3, 2025

