Facundo cuidó cada detalle para que todo fuera perfecto e inolvidable en la pedida de matrimonio que le hizo a su novia Delia García, el conductor de 47 años, quien actualmente se encuentra encerrado en "La casa de los famosos México" se comprometió con su pareja de 35 después de ocho años de relación.

Facundo y Delia se conocieron cuando formaron parte del reality "La Isla", en 2016, el comediante tiene un matrimonio previo con Esmeralda Palacios, con quien tiene dos hijos.

El lado más romántico del conductor quedó al descubierto con la emotiva sorpresa que le preparó a su novia con el pretexto de que celebrarían el cumpleaños de él en Las Estacas, un parque natural ubicado en el estado de Morelos, conocido por su impresionante manantial y río de aguas cristalinas.

¿Cómo Facundo le pidió matrimonio a su novia Delia García?

Mientras Delia pensaba que se trataba de un recorrido natural nocturno en Las Estacas, Facundo había preparado, en un lugar especial y rodeado de naturaleza, una mesa iluminada con velas y rodeada de pétalos de rosas.

La cena era el preámbulo para el especial momento en el que el conductor le pidió matrimonio a Delia, lo hizo a través de una fotografía en la que de manera ingeniosa, Delia quedó sorprendida al darse cuenta que en la selfie que se tomaron aparecía el anillo que después Facundo colocó en su dedo, se hincó y le dedicó unas emotivas palabras.

"Sí se arrodilló y me dijo las palabras y lloró...yo también lloré; me dijo: eres mi mejor amiga, eres la persona con la que más me gusta estar en la vida, quiero estar contigo para siempre, no hay nadie con quien me la pase mejor en mi vida, para mí sería un honor si tú quieres compartir tu vida con la mía, te amo"; después llegó la pregunta:

"¿Te quieres casar conmigo?"... Delia dijo que sí.

Facundo le pidió matrimonio a su novia Delia García en una cena muy romántica.

Todo fue perfecto a pesa de que el anillo le quedó chico a Delia, por lo que tuvo que ponérselo en el dedo meñique en aquel momento, y luego mandarlo a ajustar.

El instante se volvió aún más especial con el álbum de fotos que armó Facundo.

Facundo armó un álbum de fotos de sus mejores momentos con su novia Delia. El álbum formó parte de la sorpresa que le dio el conductor el día que le pidió matrimonio.

Mandó a imprimir unas mil fotografías de varios de los momentos más especiales vividos con Delia, entre ellos las de los muchos viajes que han hecho; la curaduría de las imágenes le llevó al menos un par de semanas y contó con la ayuda de su padre fotógrafo.

Aunque aún no hay fecha para la boda, Facundo y Delia desean que sea algo muy especial, un momento junto a sus seres queridos que planearán a detalle cuando él salga de "La casa de los famosos México".

