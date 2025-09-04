Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben depósito de 6 mil 200 hoy, 4 de septiembre?; checa aquí

El Gobierno de México continúa con los Programas del Bienestar, una serie de apoyos económicos perfectos para que millones de personas en todo el país reciban de forma bimestral una lanita extra.

El nuevo calendario de pagos comenzó el primer día de septiembre y terminará el 25 de este mes, el pago se realizará a través de la Tarjeta del Bienestar, y podrán retirarlo en cualquier Módulo del Bienestar o en otros bancos con cierto porcentaje de comisión.

¿Quiénes recibirán el depósito de 6 mil 200 pesos hoy?

La Secretaria del Bienestar compartió en su página oficial el calendario de pagos, para hoy 4 de septiembre, continuará siendo la letra “C” quienes recibirán su depósito de 6 mil 200 pesos. Este monto es para todas las personas registradas a Pensión Bienestar, que deben ser mayor de 65 años.

Lee también INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

Hasta la fecha son tres letras que ya pueden disponer de su dinero, su saldo se quedará en su cuenta hasta que ellos decidan hacer uso o retirarlo, sin ningún tipo de comisión.

¿Pensión Bienestar es el único programa que recibe deposito?

De acuerdo al calendario de la Secretaría del Bienestar, el bimestre septiembre - octubre también beneficiará a los programas Pensión Mujeres Bienestar, Programa Madres Trabajadoras y Pensión Personas con Discapacidad, pues también se hará el depósito del apoyo económico.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿De cuánto es el monto de los demás programas?

Aunque se depositan el mismo mes, cada una tiene diferentes características y claro, un apoyo económico diferente, aquí te lo decimos de cuanto es:

Pensión Personas con Discapacidad : el monto es de 3,200 pesos bimestrales.

: el monto es de 3,200 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar : la ayuda económica es bimestral de 3,000 pesos, para mujeres de 60 a 64 años de edad.

: la ayuda económica es bimestral de 3,000 pesos, para mujeres de 60 a 64 años de edad. Programa Madres Trabajadoras: el apoyo es de 1,600 pesos para madres con hijos de 0 a 4 años, y de 3,600 pesos para madres con niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad.

Lee también Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana. Foto: Imagen generada con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa