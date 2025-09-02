La Casa de Los Famosos México inicia su sexta semana después de que Mariana Botas se convirtiera en la quinta eliminada del reality show, lo que provocó gran tristeza entre los habitantes del cuarto Día que han quedado en desventaja numérica de cara a las nominaciones, por lo que ganar la prueba del líder de hoy era fundamental.

Además, este lunes 1 de septiembre se jugó por una moneda del destino, que en un inicio se planteó que aquel que la encontrara se podría ganar desde una crema de avellanas hasta 50 mil pesos, un premio bastante bueno teniendo en cuenta que el último que la ganó tuvo que cambiar a dos miembros de las habitaciones.

Los ánimos entre Día y Noche están a todo lo que dan tras los posicionamientos del domingo pasado, ya que las enemistades se han comenzado a marcar como la de Alexis Ayala con Facundo o la de Mar Contreras con Dalilah Polanco, lo que incluso llevó a los antiguos compañeros de Mariana Botas a pensar en auto nominarse para subir a todo a la placa.

Como cada semana los habitantes jugaron fuera de cámaras para definir a los finalistas, en esta ocasión el juego fue “béisbol”, en la que tenían que correr por las bases de un mini campo, los que completarán el circuito más rápido pasarían de ronda.

Luego de las rondas iniciales, los participantes que superaron la prueba y competirían por subir a la suite del líder y disfrutar de sus privilegios fueron Guana, Facundo y Mar, dos del cuarto Día y una de Noche.

¿Quién ganó la prueba del líder y la moneda del destino de este 1 de septiembre?

Guana fue el habitante de La Casa de Los Famosos que ganó la prueba del líder hoy, lunes 1 de septiembre del 2025, por lo que ahora subirá a la suite del líder junto a Facundo que fue elegido al azar y ahora disfrutará también de lujos como comida especial, tragos, jacuzzi y más.

Por otro lado, la moneda del destino la encontró Facundo, quién tuvo la posibilidad de ir destapando 10 cajas en las que cada una tenía un premio diferente, desde dinero, comida exclusiva e incluso una llamada telefónica, pero finalmente se llevó 30 mil pesos pues, en su segundo intento obtuvo la tarjeta que decía “te quedas con el premio de la primera caja”.