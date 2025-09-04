El pánico le ganó a Facundo y las cuentas no le salieron en el momento de la sexta nominación de "La casa de los famosos México", echando abajo la estrategia que habían planteado en el Cuarto Día para subir a la placa de nominados a todos los habitantes de este reality.

El martes en la noche Dalilah Polanco, El Guana, Facundo y Shiky comenzaron a platicar de que este miércoles de nominación era un hecho de que todos, excepto el actor de teatro, estarían en la placa, ya que en el Cuarto Noche eran mayoría y todos sus votos serían para ellos.

Fue entonces que José Luis Rodríguez "El Guana" comenzó a hacer matemáticas y les comentó a sus compañeros su idea; podían subir a todos los habitantes de la casa a las nominaciones si repartían sus puntos entre ellos, y como en la placa debía haber mínimo cinco integrantes, en automático entraban Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury y Elaine Haro, del Cuarto Noche, al tener cero puntos.

Pero como todo ha estado cambiando dentro de La Casa de los Famosos, la noche de ayer también modificaron el puntaje para repartir, ahora sería 3, 2 y 1 puntos; pero nadie lo supo hasta el momento que entraron al confesionario. Todo iba como lo planeado con las nominaciones de Ealine, Aarón, Abelito y Aldo, pero cuando fue el turno de Facundo todo se vino abajo.

En cuanto La Jefa le indicó cómo debía ser el puntaje, Facundo abrió más los ojos y se llevó las manos a la cabeza como señal de sorpresa, y de inmediato dejó de lado la estrategia y repartió sus puntos entre Aarón, Abelito y Mar, para posteriormente salir en silencio directo al jardín, como le habían indicado, dejando a sus compañeros de cuarto con la incertidumbre, pero ellos tres sí siguieron el plan.

Después de que Galilea les hiciera saber quiénes estaban nominados (Dalilah, Facundo, Shiky, Aarón y Abelito), los integrantes del Cuarto Día se reunieron en su habitación y el problema entre ellos comenzó.

Lejos de aceptar que cometió un error al no seguir el plan, Facundo comenzó a reñir a sus compañeros por no haber abortado la misión, a pesar de que ellos le explicaban que sí había posibilidad de que el plan funcionara o al menos que más integrantes del Cuarto Noche estuvieran con ellos en la placa, pero el conductor siguió repartiendo culpas y siendo sarcástico con ellos.

Al poco rato fue llamado al confesionario y a pesar que de La Jefa le preguntó porqué creía que no había funcionado el plan, Facundo seguía echando la culpa a sus tres compañeros, pero incluso en el foro los panelistas Sergio Mayer, "El Borrego" Nava, Cynthia Urías y Jessie Cervantes, además de las exhabitantes de la casa Ninel Conde y Mariana Botas, coincidieron en que si él hubiera seguido con la estrategia, si no todos, la mayoría de los participantes estarían en la placa de nominación.

El enojo se puso de manifiesto durante la cena de nominados, que en esta ocasión se hizo en miércoles, siendo esta la segunda vez que cambia de día; y en el momento del sinceramiento fueron todos, incluyendo a Aarón y Abelito, un poco rudos en sus comentarios; ahora lo único que puede cambiar un poco esa placa es el reto de salvación y esta noche se sabrá quién enfrentará a Guana para ganar ese privilegio.

