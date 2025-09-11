Facundo se convirtió en el sexto eliminado de "La casa de los famosos", un reality show al que no regresaría, sobre todo por el ambiente tan hostil que se vive al interior del set de grabaciones, el cual considera que tiene lugar por la misma naturaleza del programa.

Este no es el primer proyecto de este tipo en el que el comediante participa, ya que a inicios del milenio fue finalista de "Big Brother VIP", en el que quedó solo en segundo lugar, una experiencia que sí repetiría.

“Big Brother era un jardín de niños comparado con lo que se vive en ´La casa de los famosos´, se trataba de ver cuál de los famosos te caía mejor, parece que esta casa se tratan de cuál te cae peor, la otra era de hacer cosa creativas, de ver quién tenía más chispa y esta casa es de ver quién destruye, humilla a quien y quien es más ojete”, explica.

Para Facundo el mayor reto de "La casa de los famosos", es poder convivir con uno mismo, ya que según explica, hay ocasiones en las que se dio cuenta que lejos de experimentar un sentimiento negativo por sus compañeros, se despreciaba a él, por lo que buscaba formas creativas de combatirlo, aunque hay una persona a la que realmente detestó en el programa.

Alexis Ayala es una mala persona, Facundo explica los motivos

Alexis Ayala es para muchos el villano de la casa, algo que todos los expulsados hasta ahora, incluyendo a Facundo confirman, el conductor asegura que lo considera una mala persona, ya que al combinar su maldad con la inteligencia que posee, se convierte en un ser muy negativo, por lo que no sería su amigo.

“No me gustaría ser su amigo, o sea yo de los amigos obtengo cosas que siento que Alexis no tiene, entonces no me interesaría en lo absoluto tratar de tener una amistad con él, a mis mejores amigos, los veo poco y los admiro, amo y respeto, me rio con ellos y alguien que me cae mal, me aburre, me deprime, menos voy a querer verlo”, señala.

Sin embargo, hay una persona con la que Facundo quedó fascinado y para sorpresa de muchos, no es ni Aldo ni Abelito, con los que acepta que “cotorreo chido”, pero no está seguro de que tengan algo de qué hablar fuera del programa, dejando al destino su posible amistad.

Ninel Conde es la concursante que cautivó a Facundo, algo que ni siquiera él esperaba, por los altercados que habían tenido en ocasiones anteriores, pero al conocerla encontró una amiga inteligente, muy capaz, sarcástica y con un humor increíble.

Boda, banda y programa de televisión, los planes de Facundo

Facundo no parará, pues ahora que ha salido del trslity tiene en puerta su boda, misma que fue anunciada mientras estaba en el reality, aunque en realidad le pidió matrimonio a su novia desde el 29 de abril; sin embargo, no han definido, fecha, hora ni detalles, por lo que ahora comienza la planeación del evento.

De igual manera, este tiempo de aislamiento le sirvió para redescubrir su gusto por la música, algo que quiere explorar más a fondo y quizá crear una banda al mismo tiempo que ya planea su siguiente programa de televisión.

“Puta no sé, voy a explotar más mi lado musical porque me di cuenta que me hacía muy feliz tener esa terapia artística más presente y me encantaría poder hacer un programa tipo ´Turnocturno´ o algo así, es un buen momento como para inventar un nuevo formato de algo que no existe ahorita en la televisión, y que le hacen mucha falta”, explica el comediante.

