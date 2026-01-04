Más Información

Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de si toman “las decisiones adecuadas”, dijo el domingo el secretario de Estado,, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al presidente, Nicolás Maduro.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo Rubio en el programa “Face the Nation” de CBS News.

“Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, añadió.

Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana, , el jefe de la diplomacia estadounidense recordó “los objetivos” de Estados Unidos y aseguró queiba a “ver qué va a pasar”.

El Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que Rodríguez se haga cargo de la presidencia tar la captura de Maduro.

“Queremos que el cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (...) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo”, insistió Rubio.

“La diferencia” con el gobierno de es que “la persona que estaba al mando (...) era alguien con quien no se podía trabajar”, añadió Marco Rubio.

Se trata de “alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó” y a quien “le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”, prosiguió.

Interrogado sobre el despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, el secretario de Estado lo describió como una “obsesión de la opinión pública”, pero al mismo tiempo una “opción que él (Donald Trump) no puede descartar públicamente”.

El gobierno Trump tiene por el momento un “que nos permite ejercer una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Venezuela no es “Libia”, “Irak” ni “”. “Nuestra misión aquí es muy diferente”, insistió.

“No solo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses”, añadió.

