El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que Israel apoya la “acción enérgica” de Washington en Venezuela, un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en una operación militar.
Comandos apresaron en la madrugada del sábado al líder izquierdista y a su esposa, mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores.
El mandatario venezolano pasó su primera noche en una cárcel estadounidense, a donde fue llevado tras ser extraído de su país bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.
“En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”, aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.
“En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta”, añadió.
