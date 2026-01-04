Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

“México debe dar prioridad a la negociación del T-MEC”, dicen especialistas en medio de crisis por Venezuela

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

AMLO sale del retiro en apoyo a Maduro; lo tunde la oposición

A Pemex le sale más barato importar que producir

El complejo renacer de Acapulco Diamante

El primer ministro afirmó este domingo que Israel apoya la “acción enérgica” de Washington en Venezuela, un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente en una operación militar.

Comandos apresaron en la madrugada del sábado al líder izquierdista y a su esposa, mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en y sus alrededores.

El mandatario venezolano pasó su primera noche en una cárcel estadounidense, a donde fue llevado tras ser extraído de su país bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.

“En lo que respecta a , deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”, aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.

“En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta”, añadió.

