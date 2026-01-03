Más Información

"Incertidumbre", con esta palabra Julio Blanca, coordinador de contenidos del diario venezolano El Nacional, califica el comienzo de los ataques aéreos de Estados Unidos (EU) en , cuyo objetivo fue capturar al presidente , y el futuro del país latinoamericano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista compartió detalles acerca de la situación que se vive en Venezuela durante y después del despliegue de la operación "Resolución absoluta", ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump y desplegada durante la madrugada del sábado.

A las 02:30 de la madrugada aproximadamente comenzaron los diferentes bombardeos en las entidades de Aragua, La Guaira y Miranda, los cuales afectaron los servicios de internet, luz y telefonía. "El tema de las vibraciones en las estructuras de mi casa fue bastante fuerte; esperé un poco para ver qué era lo que ocurría. Esperar, salir".

No fue hasta 12 horas después que regresaron dichos servicios, comenzó a comunicarse con familiares y colegas. Al salir a la calle, la situación fue gente buscando alimentos, de forma principal no perecederos. "Creo que fue una de las principales necesidades de los venezolanos, obtener agua y comida, algo que continúa a estas horas", dice.

Del otro lado, los comerciantes atienden con sus locales abiertos a media cortina para evitar algún saqueo. Julio Blanca considera que en el ambiente hay una mezcla de emociones, de comprender qué es lo que pasó, pasa y pasará. "Hay mucho silencio en Caracas, a pesar de las manifestaciones a favor de la liberación de Nicolás Maduro", comentó.

Aunado a esto, y comparado con países como México, donde hubo protestas afuera de las Embajadas de Estados Unidos y Venezuela tanto a favor como en contra de la intervención militar estadounidense y la detención de Maduro, sólo se registran movilizaciones de simpatizantes del chavismo.

"A favor no hay registros ni he visto. La mayoría de las manifestaciones han sido de migrantes venezolanos en países como Colombia, España y Perú; el deseo que tienen es regresar a su tierra".

"No se entiende muy bien qué puede pasar con la ausencia de Maduro, entendiendo que dentro de la Constitución no hay un escenario de la detención del presidente. Se genera mayor confusión con la conferencia de prensa de Donald Trump", dijo.

El coordinador de contenidos del periódico El Nacional, el cual, al igual que El Gran Diario de México, forma parte del Grupo de Diarios de América (GDA), concluyó con la captura de Nicolás Maduro es "lo más cumbre" que ha vivido Venezuela a lo largo de más de 30 años de episodios "muy duros".

Pidió a las y los habitantes estar al pendiente del aclaramiento de las cosas, el desarrollo de los próximos días y el destino político a corto plazo "que vamos a tener como sociedad".

