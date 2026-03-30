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La Secretaría de Relaciones Exteriores () indicó que el gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar “la problemática” que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos, tras la muerte de dos connacionales en menos de un mes en el centro de Adelanto, California.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que realiza todas las acciones consulares a su alcance ante el reciente fallecimiento, el 25 de marzo, de un connacional bajo custodia en el centro de detención de Adelanto, y que se suma a dos más en el mismo sitio.

La Cancillería reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

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Para esta tarde se espera que la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva Ruiz, cónsules titulares de la región y abogados de las familias de personas fallecidas en el centro de Adelanto, realzan una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles, donde se anunciará la participación del Gobierno de México, mediante la figura amicus curiae, en la demanda L.T. Mesrobian presentada el 26 de enero de 2026.

“Esta demanda fue presentada por Public Counsel de Los Ángeles, por las condiciones insalubres, aislamiento punitivo, limitadas necesidades básicas incluyendo atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida sanitarias”, señaló Relaciones Exteriores.

En Los Ángeles, autoridades consulares mexicanas tienen previsto sostener reuniones con las familias de las personas que han fallecido en el Centro de Adelanto, así como con organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos de personas inmigrantes.

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De acuerdo con lo expuesto a través de una tarjeta en la mañanera de la presidenta por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, se enviarán cartas por parte de la embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la “deficiente atención” médica en el Centro de Adelanto.

Velasco también abordó el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, además de que se tendrán acercamientos con el fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente presentó un amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian y otras autoridades de California.

Agregó que se presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención de ICE.

Lareiteró el llamado a las autoridades responsables para que “esta lamentable situación” no continúe y urgió a una revisión inmediata del centro de Adelanto, “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.

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