El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que del 20 de enero de 2025 a la fecha un total de 177 mil 192 mexicanos han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su siglas en inglés) en Estados Unidos, de los cuales 13 mil 722 permanecen actualmente bajo detención.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller explicó que estas cifras forman parte del seguimiento permanente que el gobierno mexicano realiza para fortalecer la protección de connacionales en el exterior, particularmente en territorio estadounidense.

Nuevo modelo consular incluye relevo de 15 titulares

De la Fuente señaló que, desde el inicio de la administración federal, se instruyó reforzar el modelo de atención consular, lo que derivó en una transformación operativa basada en digitalización, modernización de trámites y evaluación del desempeño de las representaciones diplomáticas.

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El funcionario destacó que la SRE realizó una evaluación integral de los 53 consulados de México, lo que permitió implementar ajustes administrativos y el relevo de 15 titulares como parte del proceso para mejorar la atención a mexicanos en el extranjero.

Canciller Juan Ramón de la Fuente durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este miércoles 25 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

¿En qué consiste el nuevo modelo consular?

Indicó que el nuevo modelo consular busca anticipar problemáticas migratorias y ofrecer respuestas más rápidas mediante herramientas digitales, incluyendo trámites completamente en línea, atención vía WhatsApp y la simplificación de servicios de registro civil.

Entre los avances, resaltó que ahora los consulados pueden corregir errores en actas de nacimiento directamente en el extranjero, evitando que los connacionales deban viajar a México para realizar dichos procedimientos.

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El canciller detalló que la red consular ha realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención migratoria, lo que representa un promedio de 30 inspecciones diarias en distintas regiones de Estados Unidos.

Canciller Juan Ramón de la Fuente durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este miércoles 25 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Además, se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales, con 5 mil 285 casos actualmente en litigio, mediante redes de abogados que brindan acompañamiento jurídico a solicitud de los connacionales.

Asimismo, explicó que 152 mil 625 mexicanos recibieron algún tipo de apoyo consular antes de ser repatriados, dentro de un total de 192 mil 500 personas que regresaron al país durante el periodo referido.

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México cuenta con la red consular más grande del mundo: SRE

El canciller subrayó que México cuenta con la red consular más grande del mundo en un solo país y afirmó que el objetivo es homologar los servicios en todas las sedes para garantizar una atención más eficiente y equitativa.

“El modelo de atención consular está todavía en proceso de evolución, pero hoy tiene mayor capacidad de respuesta y eficiencia”, señaló.

El canciller afirmó que la protección de los mexicanos en el exterior se mantiene como una de las prioridades centrales de la política exterior del actual gobierno.

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