La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, dará a conocer las respuestas del Gobierno de Estados Unidos ante notas diplomáticas que se han enviado, especialmente la que exige una investigación tras el fallecimiento del joven mexicano Royer Pérez Jiménez en una cárcel de Florida.

“Mañana que venga Roberto (Velasco), que pueda contestar todas las notas diplomáticas que se han enviado y las características de las notas y todo lo que se ha hecho también de apoyo a nuestros hermanos migrantes ahí en Estados Unidos”, señaló la mandataria durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo.

Sobre el caso de Royer Pérez Jiménez, quien perdió la vida presuntamente por suicidio bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Jefa del Ejecutivo detalló que el consulado de México no puede interponer denuncias en Estados Unidos, por lo que la familia tendría que hacerlo de ser necesario.

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“Hay otras vías diplomáticas para hacerlo. Y nosotros apoyamos con abogados a las familias y se les da todo el apoyo de todo tipo, apoyos económicos, apoyos si quieren repatriarse, cómo hacerlo, de todo tipo si un familiar falleció en estas condiciones, si quieren hacerlo en Estados Unidos o quieren hacerlo en México. Todos esos apoyos se les da y aparte si ellos quieren denunciar también se les apoya, pero con abogados”, explicó.

Royer Pérez Jiménez murió el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, luego de que un oficial lo encontrara "inconsciente" y sin respuesta, lo que llevó a solicitar asistencia médica de emergencia.

Pese a los intentos de reanimación con primeros auxilios, no fue posible salvarle la vida, según informó ICE en un comunicado. La agencia migratoria aseveró que, aunque "la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación", el joven falleció por un "supuesto suicidio".

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