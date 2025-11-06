Nueva York.— El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó ayer a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, quien fue primera vicealcaldesa del edil saliente, Eric Adams, mientras el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debe elegir entre “el comunismo o el sentido común”, tras la victoria de Mamdani.

Mamdani señaló en una rueda de prensa en el distrito de Queens que formará una administración “capaz” que, “impulsada por la integridad”, esté “dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”.

El alcalde electo afirmó que “los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar” y que cuando asuma el cargo, el 1 de enero de 2026, comenzará “una nueva era” para la ciudad, una era en la que “todos nos sentimos involucrados”.

Así, Leopold, directora de finanzas de la campaña de reelección de De?Blasio en 2017, será la directora ejecutiva de ese equipo de transición, que también contará en sus filas con la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, la presidenta de una organización sin fines de lucro, Grace Bonilla, y la experta en presupuesto municipal Melanie Hartzog.

Según Mamdani, su equipo contará con gente que está ya luchando en “primera línea” por “mejorar el gobierno de esta ciudad”, “con experiencia en políticas públicas”.

Mamdani tuvo palabras para Trump: “Es un presidente que hizo campaña prometiendo alimentos más baratos y ahora... ha llegado al extremo de recortar los beneficios del programa SNAP para cerca de 2 millones de neoyorquinos”. Mamdani añadió que “sigo interesado en conversar con el presidente Trump”, en referencia a las “promesas de campaña sobre el costo de vida”.

Trump dijo en el America Business Forum, que “ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio de quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”. Trump sostuvo que “EU perdió un poco de soberanía en Nueva York” con la elección de Mamdani, y se des- ligó de la derrota republicana y optó por recordar su triunfo de hace un año. “Una de las mayores victorias presidenciales de la historia”, remarcó.