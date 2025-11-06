Más Información

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Grecia Quiroz llega a Uruapan bajo fuerte dispositivo de seguridad; asume como alcaldesa tras el asesinato de su esposo

Grecia Quiroz llega a Uruapan bajo fuerte dispositivo de seguridad; asume como alcaldesa tras el asesinato de su esposo

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

VIDEO “¡No fue accidente, fue la corrupción!”; Marchan en Hermosillo para exigir justicia por víctimas del incendio en Waldo’s

VIDEO “¡No fue accidente, fue la corrupción!”; Marchan en Hermosillo para exigir justicia por víctimas del incendio en Waldo’s

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Nueva York.— El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó ayer a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, quien fue primera vicealcaldesa del edil saliente, Eric Adams, mientras el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debe elegir entre “el comunismo o el sentido común”, tras la victoria de Mamdani.

Mamdani señaló en una rueda de prensa en el distrito de Queens que formará una administración “capaz” que, “impulsada por la integridad”, esté “dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”.

El alcalde electo afirmó que “los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar” y que cuando asuma el cargo, el 1 de enero de 2026, comenzará “una nueva era” para la ciudad, una era en la que “todos nos sentimos involucrados”.

Así, Leopold, directora de finanzas de la campaña de reelección de De?Blasio en 2017, será la directora ejecutiva de ese equipo de transición, que también contará en sus filas con la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, la presidenta de una organización sin fines de lucro, Grace Bonilla, y la experta en presupuesto municipal Melanie Hartzog.

Según Mamdani, su equipo contará con gente que está ya luchando en “primera línea” por “mejorar el gobierno de esta ciudad”, “con experiencia en políticas públicas”.

Mamdani tuvo palabras para Trump: “Es un presidente que hizo campaña prometiendo alimentos más baratos y ahora... ha llegado al extremo de recortar los beneficios del programa SNAP para cerca de 2 millones de neoyorquinos”. Mamdani añadió que “sigo interesado en conversar con el presidente Trump”, en referencia a las “promesas de campaña sobre el costo de vida”.

Trump dijo en el America Business Forum, que “ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio de quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”. Trump sostuvo que “EU perdió un poco de soberanía en Nueva York” con la elección de Mamdani, y se des- ligó de la derrota republicana y optó por recordar su triunfo de hace un año. “Una de las mayores victorias presidenciales de la historia”, remarcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Travis Barker y Dr. Simi sorprenden con colaboración: esto venderán en Farmacias Similares. Foto: Tomada de Instagram @barkerwellness / AFP

Nadie lo vio venir: Travis Barker se asocia con Dr. Simi y lanza productos que se venderán en Farmacias Similares

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez