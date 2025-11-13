Tom Felton sorprende a Broadway con primera aparición como Draco Malfoy en “Harry Potter y el legado maldito”

Tom Felton, el actor que interpretó a Draco Malfoy en la emblemática saga cinematográfica que llevó a la pantalla el mágico mundo de Harry Potter, creado por J.K. Rowling, ha vuelto ha interpretar su papel estelar en Broadway.

Entre magia y hechizos, el actor británico, quien dio vida a Draco Malfoy en las 8 películas originales de la franquicia, hizo su debut en Broadway, interpretando la versión adulta de su mismo personaje en "Harry Potter and the Cursed Child" o "Harry Potter y el legado maldito".

Esta es la primera vez que un miembro del elenco original participa en la producción teatral en la que ahora Harry, Hermione, Ron y Draco son adultos, y sus hijos atienden Hogwarts juntos.

Tom Felton bows to the audience at the end of his first performance as Draco Malfoy in HARRY POTTER and the Cursed Child 🐍 pic.twitter.com/qtXfIp4A5v — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 12, 2025

Tom Felton hace su debut como Draco Malfoy en "Harry Potter and the Cursed Child" en Broadway

El pasado 11 de noviembre, Tom Felton se llevó los aplausos de la noche en su debut como Draco Malfoy en la obra teatral "Harry Potter and the Cursed Child" de Broadway.

El anuncio de su participación como parte del elenco de esta producción escénica se dio a inicios de junio de este año y originalmente se tenía contemplado que Felton se pusiera nuevamente en la piel de Malfoy del 11 de noviembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026.

Sin embargo, debido a la alta demanda de sus funciones, su actuación se recorrió 7 semanas. Por lo que ahora, los fans podrán verlo interpretando al mago de Slytherin hasta el 10 de mayo de 2026.

Inmediatamente después de su primera palabra en la puesta en escena, Tom Felton conquistó al público, ganándose un aplauso por el cual tuvo que esperar unos momentos para retomar sus líneas, las cuales fueron: "¡Potter!...Necesito un favor".

¿De qué trata "Harry Potter y el legado maldito"?

Ambientada 19 años después de los sucesos ocurridos en "Harry Potter y las reliquias de la muerte", esta historia sigue la amistad entre el hijo de Harry, Albus Severus Potter, y el hijo de Draco, Scorpius Malfoy, mientras ambos se enfrentan a la vida en Hogwarts con un peso que nunca pidieron: el legado de sus familias y la tensa relación entre sus padres.

El relato explora viajes en el tiempo que revelan cómo diminutas alteraciones en el pasado pueden afectar al presente.

Cuando Albus y Scorpius intentan cambiar la muerte de Cedric Diggory, regresan a su realidad para encontrar un mundo totalmente opuesto al que conocían y ahora deberán viajar nuevamente al pasado para corregirlo y restaurar la estabilidad del mundo mágico como lo conocían.

A medida que el pasado y el presente se fusionan, Harry y Albus -padre e hijo- descubren una verdad incómoda y recuerdan qué tan fuertes son los poderes de la amistad sincera.

