Totalplay organiza el 10 Mil Megas Gaming Fest: el primer evento de videojuegos en México

La reconocida empresa mexicana de telecomunicaciones, Totalplay, ha organizado el "10 mil megas Gaming Fest", un evento que combinará el entretenimiento digital con actividades interactivas para generar toda una experiencia inmersiva.

Este festival estará dedicado a celebrar el lanzamiento del nuevo y único servicio de Totalplay: la red con 10 mil megas en WiFi 7, que convierte a la empresa en la pionera de esta tecnología para la alta conectividad en México.

El evento, que también es el primer festival de videojuegos en el país, contará con actividades como simuladores de carreras, juegos de arcade, torneos de videojuegos, concurso de Cosplay, actividades inmersivas y una sinfónica gamer completamente gratis.

¿Cuándo y dónde será el 10 Mil Megas Gaming Fest de Totalplay?

El "10 Mil Megas Gaming Fest" se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en el Foro A de Azteca Estudios, en la Ciudad de México.

Desde las 12:00 y hasta las 22:00 horas los asistentes podrán disfrutar de la variedad de actividades ofrecidas, todas impulsadas con la conectividad de 10 mil megas y WiFi 7 de Totalplay.

La presentación del 10 Mil Megas Gaming Fest estuvo a cargo de las influencers y creadoras de contenido Nattrauplay y Gigi. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cómo registrarte para asistir?

El "10 Mil Megas Gaming Fest" tendrá cupo limitado, por lo que es necesario realizar un registro previo al evento.

Para ello debes ingresar a la página https://10milmegasgamingfest.com.mx/, deberás completar el "Registro al evento" con algunos de tus datos personales y seleccionar la opción de "Obtener mi acceso". Recibirás por correo tu código de acceso al festival, ¡Y LISTO!

Playhaus de Totalplay. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Qué actividades habrá en el 10 Mil Megas Gaming Fest?

Durante las 10 horas que durará este evento los asistentes podrán disfrutar de la siguiente diversidad de actividades:

Concurso de Cosplay

Trivias

Sinfónica gamer

Simuladores de carreras (F1)

36 PCs para jugar videojuegos

Juegos de arcade

Fortnite, LOL, Warzone, Just Dance, etc.

Activaciones con otros partners

Y muchas sorpresas más

Este festival será una experiencia completamente única e innovadora en México y apta para toda la familia.

Una experiencia respaldada por la PlayHouse de Totalplay

Como parte de su proyecto dedicado al gaming y su comunidad, Totalplay cuenta con la "PlayHouse", un espacio totalmente equipado dedicado a la creación de contenido.

La PlayHaus de Totalplay. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

