Fortnite da la bienvenida a su nueva temporada con Los Simpson; así son los skins

Este sábado 1 de noviembre se estrenó la quinta temporada del sexto capítulo del videojuego Fortnite, dándole un toque caricaturesco y amarillo junto a su nueva colaboración con el universo de Los Simpson.

El juego traerá consigo un nuevo mapa de la isla principal, inspirado en la colorida ciudad de Springfield, lugar donde habitan estos divertidos personajes. Asimismo, incluirá distintos accesorios exclusivos y skins únicas dentro del pase de batalla, así como recompensas gratuitas para los jugadores.

Por otro lado, en el battle royal también se añadirán diferentes misiones, desafíos y cuatro diferentes cortos animados de la serie de televisión, producidos por Grace Films y Epic Games, los cuales se estrenarán dentro del servidor del videojuego cada semana. Estos cortos adicionales servirán como introducción a los nuevos contenidos semanales.

1 de noviembre: "¡Fin del mund-Oh!"

10 de noviembre: "Lluvia de rosquillas"

17 de noviembre: "Invasión de Homeros"

24 de noviembre: "El increíble Homero"

Lee también: Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más

El videojuego de battle royal lanzó una nueva colaboración con la serie animada Los Simpson, como parte de su nuevo pase de batalla. Foto: X @Fortnite

¿Cómo son las skins de Los Simpson?

El nuevo pase de batalla del juego costará mil PaVos e incluirá nuevas skins, inspiradas en los personajes de la serie animada. Entre los atuendos disponibles se encuentran: Homero, Marge junto a la pequeña Maggie, el intenso vecino Ned Flanders, además de dos versiones animadas de los personajes de Fortnite: Peely y Fishstick, cada uno con estilos alternativos.

También estarán disponibles en la tienda las skins de Bart, Krusty el payaso y Moe, uno de los amigos de Homero. Por otro lado, esta temporada introducirá diversos accesorios y armas tematizadas, entre ellos el Mr. Blasty, el casco protector de Jebediah, el Super Squishee, el Blinky Fish y las Krusty Burgers, objetos de curación para restaurar la salud.

Dentro del mapa de Springfield, los jugadores podrán explorar algunas de las ubicaciones de la serie, como la casa de la familia Simpson, la taberna de Moe, el restaurante de Krusty Burger, la tienda de cómics y la central nuclear de la ciudad, donde trabaja Homero.

Lee también: Fortnite lanza colaboración con “El Juego del Calamar”; conoce todos los detalles

Kang y Kodos protagonizan el evento final de la temporada

Durante el evento final de la temporada, el cual se llevó a cabo a las 9:00 horas (hora de México) del sábado 1 de noviembre, los alienígenas Kang y Kodos se apoderaron del mapa principal, a través de un portal colorido en los cielos, desatando el caos en la isla principal del videojuego.

Como si fuera parte de un episodio común de la serie de televisión, el evento dio inicio presentando una invasión extraterrestre dentro de la isla del juego, en la que los jugadores fueron los héroes principales tras enfrentarse cara a cara con un enorme monstruo de tentáculos morado.

Manteniendo la esencia humorística de la animación, mientras los héroes trataban de detener al gigante monstruo morado junto a los alienígenas Kang y Kodos, un agujero de gusano absorbió a los personajes, teletransportándolos a una dimensión desconocida. En una lucha por elegir el destino final de la nave, todos terminan en una extraña fusión entre la isla y Springfield.

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm