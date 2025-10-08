Totalplay lidera la nueva era digital en México con el lanzamiento de 10 mil megas y WiFi 7

¿Qué tan rápido podemos navegar en Internet en México? La respuesta son 10 mil megas de velocidad con WiFi7, la última generación de esta conexión inalámbrica. Totalplay, empresa líder en telecomunicaciones y conectividad, marca historia al traer esta tecnología al país. ¿Cómo logró este hito? Conoce los detalles y dónde contratarlo.

¡El internet más rápido de México!

Totalplay se ha caracterizado por ofrecer servicios innovadores a sus clientes. Con la implementación de la nueva potencia de conectividad, se consolida como la primera y única compañía en el país en brindar y estandarizar esta conexión.

¿Qué significa tener 10 mil megas de red?

Máxima navegación : no te limites en abrir diversas pestañas o aplicaciones al mismo tiempo.

: no te limites en abrir diversas pestañas o aplicaciones al mismo tiempo. Mínima latencia: la respuesta que envían tus dispositivos a los servidores va más rápido. De esta manera, las partidas de los juegos en línea serán más certeras.

la respuesta que envían tus dispositivos a los servidores va más rápido. De esta manera, las partidas de los juegos en línea serán más certeras. Posibilidad de conectar diferentes dispositivos al mismo tiempo: no habrá problema si en la sala están viendo una película y en la recámara alguien descarga contenido; todos disfrutarán de su velocidad y gran definición.

Foto: Cortesía Totalplay

WiFi 7: el nuevo estándar de velocidad

Las tecnologías se van adaptando a las necesidades, cada vez más demandantes, de la sociedad. Antes, el WiFi era un sueño; ahora, nuestros dispositivos no pueden funcionar sin él. Esta conexión inalámbrica ha mejorado con los años, aceptando mayores velocidades.

Sin duda, la última versión WiFi 7 representa un salto importante a sus predecesoras WiFi 6 y 6E: es hasta cinco veces más veloz, con una capacidad teórica de 46 Gbps, frente a los 10 Gps que alcanzaban las versiones anteriores. Esta mejora permite mayor estabilidad, menor latencia y mejor aprovechamiento de la fibra óptica que llega al hogar.

Con este avance, Totalplay se convierte en la primera empresa en México en integrarla a sus servicios de conectividad, permitiendo que los usuarios experimenten al máximo su red de hasta 10,000 megas.

Además de México, esta innovación ya está presente en Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Francia. Suiza y Dinamarca, y marca el inicio de una nueva era en la experiencia digital doméstica.

Totalplay: una historia de innovación

Gracias a sus estrategias de expansión, la empresa de conectividad ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Sus servicios han alcanzado a más de 5 millones de usuarios en más de 87 ciudades de México.

La innovación en sus productos le ha valido reconocimiento internacional. Por ejemplo, Ookla, empresa estadounidense líder en servicios de diagnóstico de la red, destacó a la empresa como “La Red Fija Más Rápida del Mundo”, distinción recibida por 5 años consecutivos.

Foto: Cortesía Totalplay

Incluso ha recibido elogios en foros internacionales del sector, como el Mobile World Congress (MWC) en 2025. Lo anterior gracias a su infraestructura tecnológica de vanguardia y excelencia en experiencia de usuarios.

¿Dónde puedo contratar un paquete en Totalplay?

Existen diferentes maneras para que lo tengas en tu hogar o tu espacio de trabajo. Hazlo a través de su app Totalplay, llamando al 800 330 1111 o ingresando a su página web: www.totalplay.com.mx.

¿Cuándo estarán disponibles los 10 mil megas en Totalplay?

El servicio ya está disponible entre los servicios que ofrece la empresa de telecomunicaciones.

Contáctalos en sus sitios y números oficiales para conocer la disponibilidad en tu zona y costos.

En su sitio oficial podrás conocer las promociones y ofertas especiales de lanzamiento disponibles para todos los usuarios.