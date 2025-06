El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Wifi, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel que esta tecnología desempeña en nuestra vida diaria.

Desde enviar un mensaje de buenos días hasta ver tu serie favorita antes de dormir, el Wifi se ha convertido en un hilo invisible que conecta casi todos los aspectos de nuestra rutina.

Pero, ¿Qué pasaría si un día despertaras sin Wifi? Dejar de tener Wifi por 24 horas podría parecer una molestia pasajera, pero las consecuencias van mucho más allá de no poder postear una historia en Instagram o revisar tus correos.

¿Y si un día amaneces sin WiFi? Lo que perderías en 24 horas. Imagen: Unsplash

Leer también Paso a paso: cómo hacer que tu iPhone dura más con una sola carga

En Tech Bit te contamos qué han dicho expertos sobre una situación de este tipo.

Esto pasaría si nos quedamos sin WiFi por 24 horas

De acuerdo con un artículo publicado por BBC News, “una interrupción global del Wifi podría costarle a la economía mundial hasta 43 mil millones de dólares por día”, según estimaciones de la consultora Deloitte. Esto se debe al rol clave que cumple en sectores como el comercio electrónico, la educación a distancia y hasta la atención médica.

La psicóloga Sherry Turkle, autora del libro Alone Together, explicó en entrevista con The New York Times que “cuando las personas pierden su conexión, no sólo pierden acceso a información, pierden una parte de sí mismas. Su identidad digital está tan integrada a su día a día que la desconexión puede generar ansiedad real”.

Básicamente, sin Wifi dejarías de tener acceso a servicios bancarios, mapas, plataformas de trabajo remoto como Zoom o Google Drive, y a sistemas de mensajería instantánea.

¿Y si un día amaneces sin WiFi? Lo que perderías en 24 horas. Imagen: Unsplash

La falta de acceso a la nube también implicaría que muchos documentos y archivos podrían perderse o no tendrías acceso a ellos cuando lo necesites.

Por otro lado, aunque suele pensarse que el Wifi es solo para el ocio, como ver videos o escuchar música, su ausencia puede afectar incluso servicios de emergencia.

En países como Japón, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana para terremotos se apoyan en redes inalámbricas. Según reportó The Guardian, “la resiliencia digital es hoy un factor tan importante como la infraestructura física en caso de desastres”.

Así que este 20 de junio, vale la pena reconocer su importancia real del Wifi y preguntarnos: ¿estamos preparados para vivir sin él, aunque sea por un día?

Leer también La mejor carrera para estudiar en la era de la IA

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters