Tegucigalpa.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras, así como el gobierno de Estados Unidos, hicieron ayer un llamado a la “paciencia”, ante la lentitud de los avances en el conteo de votos de las elecciones presidenciales del domingo, en las que lo único claro es la derrota del oficialismo.

El CNE anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba a 57%. Hasta ese punto, los candidatos derechistas Nasry Asfura y Salvador Nasralla se mantenían en empate técnico, con 39.91% y 39.89%, separados por apenas 515 votos.

“Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, posteó en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall. “Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó.

Estados Unidos se hizo eco del llamado. “Estados Unidos felicita al pueblo hondureño por su alta participación en las elecciones de ayer [domingo] y por su voluntad de ejercer democráticamente su derecho al voto”, escribió la embajada estadounidense en X replicando una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Y agregó: “Hacemos un llamado a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización”.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. Hasta ahora, los candidatos se han mantenido tranquilos y, tal como solicitó el CNE, ninguno se ha autoproclamado ganador, en un país donde no existe la segunda vuelta.

Asfura, del Partido Nacional, dijo a periodistas que “con toda la información que tenemos del CNE y nuestra propia información, los números son distintos a los que están saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado con el informe del CNE”, pero añadió: “Calma y tranquilidad es lo que vengo a dar, y los números van a hablar por sí solos después. Estamos seguros de lo que les estamos diciendo”.

Nasralla, del Partido Liberal y quien tenía una rueda de prensa, la suspendió, pero publicó una estimación de votos que lo colocaría como ganador. Según él, falta contar muchos votos en Cortés, el departamento más poblado del país, donde, dijo la votación le fue favorable.

Las elecciones estuvieron marcadas no sólo por el temor a un fraude, sino por la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó su apoyo a Asfura y dijo que sólo con él podría trabajar “para luchar contra los narcocomunistas”.

Rixi Moncada, delfín de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, señaló el domingo que esperaría a que estuviera 100% de las actas escrutadas para manifestarse.

Casa Blanca defiende indulto

Las elecciones también estuvieron marcadas por el anuncio de Trump de que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por traficar armas y drogas a Estados Unidos.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el argumento que dio Trump de que el gobierno de Joe Biden “le tendió una trampa” a Hernández. Según ella, Hernández se oponía a los valores de la administración Biden, y por eso fue acusado.

Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones en Estados Unidos, rechazó el indulto a Hernández y criticó a Trump por considerar la admninistración de justicia “como algo sujeto a su voluntad personal”.