El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, instruyó este martes que se inicien acciones penales contra el exmandatario Luis Arce y otros funcionarios de su Gobierno, por presuntos delitos de corrupción y el encarcelamiento de inocentes, sin precisar a qué casos concretos se refiere.

En un video publicado en la plataforma TikTok, Lara afirmó que instruyó "al departamento legal de la Vicepresidencia iniciar los procesos penales" en contra del expresidente Luis Arce (2020-2025).

"Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que ha hecho al país", afirmó el vicepresidente, que es muy activo en esa red social.

Lara precisó que promoverá un "juicio de responsabilidades" contra el ex jefe de Estado boliviano y que seguirá acciones penales hacia "todos los corruptos que han hecho daño" a Bolivia, que encarcelaron gente inocente y "se han robado la plata de los bolivianos".

En el video, que dura un poco más de un minuto, el vicepresidente no dio detalles sobre las acusaciones, tampoco sobre las cifras del presunto daño económico, ni precisó cuáles son los cargos por los que acusará a Arce.

La legislación boliviana establece que "cualquier ciudadano" puede presentar una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra un exmandatario y que la Fiscalía tiene treinta días para formular o rechazar el recurso legal que, de ser aceptado, debe ser luego avalado por el Parlamento.

Así mismo, Lara dijo que también denunciará ante la Fiscalía al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, quien fue candidato a la Presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), al exviceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera y al excomandante de la Policía Augusto Russo.

Lara, un expolicía que cobró notoriedad en TikTok al denunciar supuestos casos de corrupción en la Policía, fue dado de baja de la institución en 2024 cuando Del Castillo, Aguilera y Russo ocupaban altos cargos en el Gobierno de Arce.

"Nadie, absolutamente nadie va a quedar impune (...) No tengo sed de venganza, tengo sed de justicia", afirmó Lara.

El Gobierno que preside Rodrigo Paz, con quien Lara mantiene diferencias, ha denunciado en varias ocasiones malos manejos económicos y el uso político de la Justicia durante las administraciones del MAS bajo los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce.

Uno de los anuncios del nuevo Ejecutivo es la creación de una comisión de la verdad para indagar irregularidades en el área de hidrocarburos y la presunta existencia de una red de desvío de combustibles.

También se denunció ante la Fiscalía la presunta corrupción en la distribución de harina subvencionada en la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Hace unos días, Paz anunció que presentará próximamente datos "escalofriantes" sobre corrupción y contrabando, y también acusó al Gobierno de Arce de manejar la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que administra los aportes de jubilación, como si fuera su "caja chica".

El Ejecutivo de Paz nombró recientemente al general Mirko Sokol como nuevo comandante de la Policía, en reemplazo de Russo, y entre sus primeras medidas está la prohibición de que los agentes realicen cobros arbitrarios a los ciudadanos y el cierre de las comisarías de tránsito.

