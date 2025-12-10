Washington.— Congregaciones en Texas, Illinois y Massachusetts decidieron manifestar su rechazo a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump en nacimientos donde representan las detenciones del Servicio Migratorio (ICE).

Una iglesia cristiana en el área de Chicago, Illinois, puso al recién nacido Niño Jesús esposado y cubierto con papel aluminio como en los centros migratorios, y una Virgen María con máscara lacrimógena.

“Si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos ahora mismo, ¿cómo sería su pesebre?'”, se preguntaron los responsables de la iglesia bautista Lake Street, de la vecina ciudad de Evanston, en el norte.

“Comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a representar lo que estaba ocurriendo, conectado con la historia sagrada. Una familia inmigrante que tuvo que huir al ser perseguida por el rey Herodes. Vimos paralelos”, declaró a EFE Jillian Westerfield, la ministra asociada.

Westerfield, encargada de la instalación, dijo que buscaron reimaginar el pesebre como una escena de separación familiar forzada, estableciendo paralelismos entre la experiencia de la Sagrada Familia como refugiada, y las prácticas contemporáneas de detención de inmigrantes. En la iglesia metodista Oaklawn de Dallas, la pastora Isabel Márquez explicó que este año María y José no fueron ubicados dentro del santuario.

En su lugar, la congregación colocó una reja metálica, alambre de púas y un letrero que dice “ICE estuvo aquí”, junto a un pesebre vacío sin la figura del niño Jesús.

En Dedham, Massachusetts, una iglesia católica presentó un nacimiento sin la Sagrada Familia. Un letrero indica que las figuras fueron detenidas por inmigración.

La Arquidiócesis de Boston afirmó que no autorizó la instalación y que los objetos sagrados deben utilizarse exclusivamente para promover la devoción.

Mientras, ICE admitió que cientos de niños inmigrantes en EU fueron detenidos por más tiempo del límite legal este verano.

Un informe del 1 de diciembre de ICE indicó que alrededor de 400 niños inmigrantes fueron retenidos por más del límite de 20 días durante el periodo de informe de agosto a septiembre. También informaron al tribunal que el problema era generalizado y no específico de una región o instalación.

Los factores principales que demoraron su liberación se categorizaron en tres grupos: retrasos en el transporte, necesidades médicas y procesamiento legal.

Los defensores legales de los niños argumentaron que esas razones no prueban justificaciones legales para las demoras.