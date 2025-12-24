Más Información
Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice
Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades
Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad
La Corte Suprema rechazó el martes que el gobierno del presidente Donald Trump despliegue a elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar sus restricciones migratorias. Los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud de emergencia que presentó el gobierno para anular un fallo de la jueza federal April Perry que había bloqueado el despliegue. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir. La Corte Suprema tardó más de dos meses en actuar. Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, disintieron públicamente
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]