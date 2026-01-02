Más Información

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Nombran a Miguel Hernández Velázquez inspector y contralor del Ejército, Fuerza Aérea y GN; destaca en la lucha contra el narco

Sheinbaum dice que relevo en Cofepris fue decisión de Kershenobich; Víctor Hugo Borja entró en funciones el 1 de enero

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

El dueño del arrasado por un incendio mortal durante las celebraciones de Año Nuevo afirmó el viernes a medios de comunicación que se respetaron todas las normas de seguridad.

El cumplimiento de las normas de seguridad está en el punto de mira desde el devastador siniestro que se declaró la madrugada del 1 de enero en el bar Le Costellation, ubicado en la prestigiosa estación de esquí suiza Crans-Montana.

El siniestro ha dejado al menos 40 muertos y 119 heridos, mayoritariamente jóvenes, según el balance más reciente.

Jacques Moretti, un francés propietario del bar junto con su esposa Jessica, declaró al diario Tribune de Genève que el establecimiento había sido sometido a "tres inspecciones en diez años".

Le Constellation, situado en la planta baja de un edificio residencial, tiene una capacidad para 300 personas, además de otras 40 en su terraza, según el sitio internet de la estación de esquí.

Varios testigos afirmaron que el espacio de eventos del sótano, donde se inició el fuego, estaba conectado con la planta baja únicamente por una escalera, que algunos describieron como "estrecha".

El incendio en el bar Le Constellation, en Suiza, ha dejado decenas de muertos, según las primeras estimaciones. FOTO: ESPECIAL
Normas de seguridad, entre los ejes de investigación por incendio en bar

La fiscal del cantón suizo de Valais (suroeste), Béatrice Pilloud, indicó que el respeto de las normas de seguridad en el establecimiento es uno de los ejes de la investigación sobre la tragedia.

Según señaló la fiscal en una rueda de prensa, todo indica que "el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán.

Pilloud indicó que los dueños del bar resultaron ilesos y fueron interrogados como testigos, sin que por el momento se haya establecido ninguna responsabilidad penal.

Sus declaraciones permitieron aclarar la disposición del local, los detalles de las renovaciones recientes y la capacidad del establecimiento, así como aportar información para elaborar la lista de personas presentes en el momento del incendio, explicó la fiscal.

Según informaciones de los medios, Jacques Moretti no se encontraba en el bar cuando se declaró el incendio, sino en el otro de los dos establecimientos de la pareja.

Jessica Moretti sí estaba presente en el lugar en el momento del desastre y sufrió heridas leves, pero pudo regresar a su domicilio.

