Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas": JD Vance; el líder chavista era un prófugo de la justicia, dice el vicepresidente de EU

Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense"

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

Reto del 2026: medicinas suficientes y para todos

Van más de 7 mil siniestros en trenes en cinco años

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el sábado que ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el líder capturado, , fue "la más reciente persona que descubre que el presidente Trump cumple lo que promete".

"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos", dijo Vance en una publicación en X.

Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: "No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas".

