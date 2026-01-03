Más Información
Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista
Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo
México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional
Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad
Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas": JD Vance; el líder chavista era un prófugo de la justicia, dice el vicepresidente de EU
Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense"
Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el sábado que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el líder capturado, Nicolás Maduro, fue "la más reciente persona que descubre que el presidente Trump cumple lo que promete".
"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos", dijo Vance en una publicación en X.
Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: "No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas".
Lee también Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense"
Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]