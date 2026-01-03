Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas": JD Vance; el líder chavista era un prófugo de la justicia, dice el vicepresidente de EU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el sábado que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el líder capturado, Nicolás Maduro, fue "la más reciente persona que descubre que el presidente Trump cumple lo que promete".

"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos", dijo Vance en una publicación en X.

Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: "No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas".

