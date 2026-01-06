Los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido expresaron el martes en una declaración conjunta su apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Donald Trump sobre Groenlandia y pidieron que respete la Carta de Naciones Unidas.

"Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia [un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca] y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen", declararon los mandatarios europeos

También subrayaron que el reino danés forma parte de la Alianza Atlántica al igual que Estados Unidos, que a su vez está vinculado a Copenhague por un acuerdo de defensa.

El presidente de Estados Unidos reiteró el domingo su deseo de anexar a Groenlandia, un territorio que considera estratégico para la defensa nacional estadounidense y que tiene importantes recursos minerales.

"El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos", añadieron los líderes en una declaración publicada, entre otros, por el gobierno alemán.

Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar "los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos", añadieron.

