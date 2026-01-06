Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

Inundan de juicios a Pemex y CFE

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Mercados aprueban el plan de Trump para Venezuela

Mercados aprueban el plan de Trump para Venezuela

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

“Machado, la bandera emocional del exilio”

“Machado, la bandera emocional del exilio”

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Avanza remodelación del AICM; entregan primeras áreas renovadas en Terminal 1 y 2

Avanza remodelación del AICM; entregan primeras áreas renovadas en Terminal 1 y 2

Los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido expresaron el martes en una declaración conjunta su apoyo a frente a las reivindicaciones de Donald Trump sobre y pidieron que respete la Carta de Naciones Unidas.

"Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia [un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca] y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen", declararon los mandatarios europeos

También subrayaron que el reino danés forma parte de la Alianza Atlántica al igual que Estados Unidos, que a su vez está vinculado a por un acuerdo de defensa.

El presidente de Estados Unidos reiteró el domingo su deseo de anexar a Groenlandia, un territorio que considera estratégico para la defensa nacional estadounidense y que tiene importantes recursos minerales.

"El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos", añadieron los líderes en una declaración publicada, entre otros, por el gobierno alemán.

Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar "los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos", añadieron.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio