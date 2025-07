La detención del exsecretario de Seguridad y Proyección Ciudadana (SSPC), Víctor Hugo Chávez Martínez, no tiene nada que ver con Tabasco y el caso de ‘La Barredora’, afirmó el gobernador del estado, Javier May Rodríguez.

Cuestionado al respecto, el mandatario morenista, aclaró que la detención del exfuncionario de su gabinete, es por un ‘asunto’ del Estado de Colima y es la Secretaría de Defensa (Defensa), quien lo está revisando.

“- Acerca de la detención del ex secretario… - No tiene nada que ver con el Estado de Tabasco, es un tema de Colima y se está atendiendo allá. - ¿Nada relacionado con el tema de La Barredora? - No tiene nada que ver con un tema local, no es un asunto que esté relacionado con tema local, es un tema en el Estado de Colima y que la propia Secretaria (de Defensa) está atendiendo", expresó brevemente.

Cabe señalar que, en Tabasco, el general brigadier de Estado Mayor, Chávez Martínez, a través de narcomantas fue acusado en varias ocasiones grupos delictivos de habar pactado con la delincuencia recibiendo un pago de 10 millones de pesos para dejar que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se estableciera en la entidad.

No obstante, las autoridades estatales, siempre negaron la presencia de Cárteles en Tabasco y Chávez Martínez, renunció a su cargo como titular de la SSPC, el 15 de febrero de este 2025, en medio de la crisis de inseguridad más fuerte en Tabasco.

