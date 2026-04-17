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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, sin aportar más detalles, que Irán "está retirando o ha retirado" todas las minas marítimas que habría colocado durante el conflicto.
"¡Irán, con la ayuda de EU, ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!", escribió el mandatario en su red Truth Social minutos después de asegurar que EU mantendrá el bloqueo naval a los buques iraníes pese a la reapertura del estrecho de Ormuz anunciada por Teherán.
Trump aseguró que Irán accedió a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán.
"Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!" escribió Trump en su red Truth Social.
Según el estadounidense, este es "un día grandioso y brillante para el mundo".
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El pasado sábado, mientras tenían lugar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Paquistán, dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron una operación para "establecer las condiciones" que permitirían iniciar la tarea de desminado y orientada a garantizar que la vía quede libre de explosivos, según detalló el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).
Por su parte, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.
Sin embargo, Trump ha dicho que su país mantendrá el bloqueo naval sobre buques iraníes o que vayan o vuelvan a y desde puertos iraníes, con independencia de su bandera, hasta que haya un acuerdo.
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La semana pasada el mandatario estadounidense aseguró que este proceso de limpieza era "un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros".
Trump también recomendó este viernes a los socios de la OTAN, a los que ha criticado durante las últimas semanas por negarse a reabrir militarmente la vía marítima, que se mantengan "alejados" del estrecho de Ormuz "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo".
Trump dice a la OTAN que se mantenga lejos de Ormuz tras reapertura del estrecho; "¡Fueron inútiles cuando se les necesitó!"
mcc
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