La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó lluvias atípicas en varias alcaldías.
Por su parte la Comisión Nacional de Agua (Conagua) detalló que estás se registran también en municipios del estado de México
Las alcaldías Las alcaldías que registran lluvias son:
1.Azcapotzalco
2.Álvaro Obregón
3.Benito Juárez
4.Cuauhtémoc
5.Coyoacán,
6.Cuajimalpa
7.Gustavo A. Madero
8.Miguel Hidalgo
9.Tlalpan
10.Xochimilco.
En tanto los municipios del Edomex son: 1.Cuautitlan Izcalli
2.Ecatepec
3.Naucalpan
4.Tultitlan y Tlalnepantla
Autoridades pidieron a la población estar informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC y de Conagua Respectivamente
