La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó lluvias atípicas en varias alcaldías.

Por su parte la Comisión Nacional de Agua (Conagua) detalló que estás se registran también en municipios del estado de México

Las alcaldías Las alcaldías que registran lluvias son:

1.Azcapotzalco

2.Álvaro Obregón

3.Benito Juárez

4.Cuauhtémoc

5.Coyoacán,

6.Cuajimalpa

7.Gustavo A. Madero

8.Miguel Hidalgo

9.Tlalpan

10.Xochimilco.

En la imagen más reciente de radar se observan algunas lloviznas aisladas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Talpan y Xochimilco.



Se prevé que durante las próximas horas persistan condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas

En tanto los municipios del Edomex son: 1.Cuautitlan Izcalli

2.Ecatepec

3.Naucalpan

4.Tultitlan y Tlalnepantla

Autoridades pidieron a la población estar informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC y de Conagua Respectivamente