Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Delegación de México llega a EU para acompañar a Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026; estamos listos, aseguran

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó lluvias atípicas en varias alcaldías.

Por su parte la Comisión Nacional de Agua (Conagua) detalló que estás se registran también en municipios del estado de México

Las alcaldías Las alcaldías que registran lluvias son:

1.Azcapotzalco

2.Álvaro Obregón

3.Benito Juárez

4.Cuauhtémoc

5.Coyoacán,

6.Cuajimalpa

7.Gustavo A. Madero

8.Miguel Hidalgo

9.Tlalpan

10.Xochimilco.

En tanto los municipios del Edomex son: 1.Cuautitlan Izcalli

2.Ecatepec

3.Naucalpan

4.Tultitlan y Tlalnepantla

Autoridades pidieron a la población estar informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC y de Conagua Respectivamente

