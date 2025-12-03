La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina presentó el libro Las Unidades Habitacionales en la Ciudad de México, "La Construcción Social del Riesgo", el cual identifica y analiza la vulnerabilidad urbana y arquitectónica de estos conjuntos que albergan al 40% (3.5 millones) de la población en la capital, en más de 11 mil unidades.

A fin de prevenir los riesgos ante diversos escenarios como inundaciones, sismos, entre otros.

"Esta obra fortalece la capacidad colectiva para entender el riesgo de los desastres y avanzar, por supuesto a una gestión muchísimo más sólida, más preventiva y más cercana a las realidades de nuestra comunidad", dijo la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

Protección Civil presenta libro sobre unidades habitacionales; analizan riesgo y vulnerabilida. Foto: Especial.

Explicó que, este libro que analiza a 11 unidades habitacionales de la Ciudad de México, revela la evolución de las nuevas formas del hábitat y los cambios en el paisaje urbano.

"Sus memorias, sobrevivencia y reflexión son piezas que nos permiten entender de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos como ciudadanos", agregó.

La funcionaria indicó que, estas unidades habitacionales, que muchas de ellas superan los 60 años de antigüedad, también enfrentan desafíos importantes.

"La combinación del envejecimiento urbano, fenómenos naturales como signo, como inundaciones y escenarios climáticos cada vez más extremos exigen renovar nuestra forma de comprender su vulnerabilidad, pero también su enorme potencial de la resiliencia", señaló Myriam Urzúa.

Pero afirmó que continúan siendo espacios activos y dinámicos que se transforman y adaptan a las nuevas realidades ambientales y territoriales.

