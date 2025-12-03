Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

La Policía de la Ciudad de México implementó en las 16 alcaldías el operativo , con el que se desplegaron a para reforzar la seguridad y prevenir delitos que pudieran derivar por la entrega de la gratificación de fin de año.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que en la operación, que comenzó el lunes primero de diciembre, los uniformados estarán apoyados de 978 vehículos, 47 motocicletas, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, así como 13 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y cinco motoambulancias.

Policía capitalina despliega más de 14 mil policías para el operativo Aguinaldo Seguro. Foto: Especial.
La vigilancia se intensificará en instancias gubernamentales, empresas privadas, bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras y tiendas departamentales, confirmó la SSC.

El operativo también se desplegará en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del Metrobús, centrales camioneras y de rutas de transporte público en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

De igual forma participarán los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, quienes estarán al pendiente a través de las cámaras de videovigilancia.

