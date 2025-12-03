Con el objetivo de acercar servicios de salud de alta especialidad a los sectores más necesitados, el alcalde Luis Mendoza encabezó una jornada de valoraciones auditivas gratuitas dirigida a personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, trabajadores y vecinos de la demarcación, en alianza con empresas de la iniciativa privada dedicadas al cuidado auditivo.

Subrayó la importancia de impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a servicios de salud preventiva.

“En Benito Juárez estamos comprometidos con el bienestar real de nuestra comunidad. La salud auditiva determina nuestra calidad de vida, por eso acercamos estos servicios sin costo, especialmente para quienes más lo necesitan. No vamos a escatimar esfuerzos en seguir construyendo una alcaldía que escucha y responde”, dijo.

Lee también: Sindicato del Metro advierte que realizará paros escalonados; exige mejoras laborales y de seguridad

La empresa Auditivos Urquieta realizó esta mañana pruebas audiométricas en el Centro de Atención Social Especializada (CASE), ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Los exámenes incluyen identificación del grado de pérdida auditiva, niveles de tolerancia y parámetros de comodidad de escucha en ambos oídos.

Bernardo Torres, especialista en rehabilitación auditiva, informó que se tiene la meta de realizar “al menos 70 audiometrías gratuitas” durante la jornada. Además, destacó que, en caso de requerirse, las y los asistentes podrán adquirir auxiliares auditivos con descuentos preferenciales, gracias a la colaboración con la alcaldía.

Durante la jornada, diversas personas beneficiadas expresaron su agradecimiento. David Cruz González, oficial de policía asignado al Grupo de Corsarios, reconoció el esfuerzo institucional: “Muchas gracias por hacer esta jornada para todos. Esto nos ayuda a estar bien y a seguir adelante”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr