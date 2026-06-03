Los dos árbitros centrales mexicanos que estarán en la Copa del Mundo de 2026 son Katia Itzel García y César Arturo Ramos.

La silbante mexicana espera “convivir mucho en la Copa” con el dos veces mundialista, porque es consciente de que puede aprender muchas cosas de alguien a quien le tiene admiración.

“He tenido la dicha de compartir con él partidos de la eliminatoria del Mundial y [me gusta] aprender de su forma de dirigir, cómo se dirige a los jugadores, lo que hace previo al partido y cómo entrena; son cosas que voy tomando como herramientas para que pueda ponerlas en práctica”, resaltó.

La silbante valoró tener la posibilidad de estar cerca de Ramos Palazuelos, por lo que desea absorber todos los aportes que él le brinde y está segura de que se estarán “apoyando mientras estemos allá.

“Para mí, siempre es una gran oportunidad aprender de los que ya tienen experiencia, de los que han demostrado, no una sino muchas veces, que son muy buenos en la cancha y César ya es todo un experto, [quiero] aprender de él lo más que se pueda”, aceptó.

Para Katia Itzel, César tiene los argumentos para dirigir la final, porque en Qatar 2022 “llegó a semifinales y eso no es nada fácil, porque compite con los mejores.

“Es un gran árbitro, está consolidado, es de lo mejor que tenemos en México e internacionalmente, le compite a cualquiera y tenemos una gran oportunidad en él de que México esté presente en una final. Tiene las herramientas y el talento para poder llegar a esa final, confío y sé que lo puede lograr”, destacó.

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