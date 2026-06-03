Históricamente, todos los árbitros de nuestro país han sobresalido gracias a sus actuaciones en las Copas del Mundo.

Desde dirigir una inauguración, como Arturo Brizio en Estados Unidos 1994, hasta una final, como Edgardo Codesal en 1990.

Katia Itzel García no rehúye a la obligación que tiene al representar a México en Norteamérica 2026 y la acepta con dignidad.

“Representa una gran responsabilidad y un orgullo, porque el arbitraje mexicano en el mundo es de los más reconocidos a lo largo de la historia, ha tenido grandes representantes, tanto árbitros como árbitras; ahora me toca a mí y no es fácil llevar esa batuta”, reconoció.

La silbante compartió sentirse “muy feliz por estar en el Mundial”, sobre todo porque quiere representar a México de la mejor manera en este gran evento.

“Es una gran felicidad poder tener una oportunidad que no está para todos. Hay que responder a eso y seguir dejando en alto el arbitraje mexicano, como hasta ahora los y las árbitros lo han hecho. Voy a llevar en alto la bandera de México, estoy muy honrada de poder hacerlo”, afirmó García.

Tanto Edgardo Codesal como Arturo Brizio están seguros de que Katia Itzel tendrá un espectacular debut en las Copas del Mundo.

Ella se siente “muy agradecida” por la confianza que estos dos históricos le brindan y espera cumplir con sus expectativas.

“[Me siento] muy honrada de que me perciban de esa forma, porque sólo ellos saben lo que significa poder estar en Mundiales, que no es nada fácil, y me honra demasiado que venga de dos grandes árbitros de los cuales aprendí y que son un ejemplo a seguir”, señaló la prometedora silbante.

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