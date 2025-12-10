Pachuca.- Con 19 votos a favor, legisladores de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron el dictamen de reforma a la Ley para la Familia del Estado, a fin de que se haga público el Registro de Deudores Alimentarios, como una medida para garantizar el derecho a los alimentos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores hidalguenses avalaron esta iniciativa presentada por la diputada morenista Tania Meza, en la que se establece que las personas obligadas al pago de la pensión alimenticia que incumplan podrán ser inscritas en un registro de acceso público, bajo los lineamientos de la legislación en materia de protección de datos personales.

Se informó que el carácter público de este padrón tiene como finalidad legítima priorizar el interés superior de la infancia sobre los derechos patrimoniales y de privacidad de los deudores.

Los legisladores hidalguenses avalaron esta iniciativa presentada por la diputada morenista Tania Meza (10/12/2025). Foto: Especial

El decreto aprobado reforma los párrafos primero y segundo del artículo 141 Bis de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.

Se establece que toda persona obligada al pago de pensión alimenticia que incumpla por un periodo de 90 días consecutivos o discontinuos en un año será considerada deudora alimentaria morosa y, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele la deuda o formalice un convenio, podrá ser integrada a este padrón.

El incumplimiento dará pie a que el juez familiar ordene de manera inmediata la inscripción en el Registro de Deudores y Deudoras Alimentarios Morosos. El plazo establecido permitirá diferenciar entre un retraso eventual y un incumplimiento sostenido.

