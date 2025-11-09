Más Información

Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

La secretaria estadounidense de Agricultura, , exigió hoy a México cumplir su promesa deque debe a Estados Unidos como parte del Tratado de 1944.

En un post en X, Rollins señaló que “¡los agricultores estadounidenses merecen agua!”, y recordó que el acuerdo “prometía que México enviaría agua al norte para mantener el caudal del río Grande (Bravo)”.

Sin embargo, explicó que “la última fábrica de azúcar de en el valle del río Grande ha CERRADO porque no hay suficiente agua para nuestros agricultores”.

Rollins dijo que en su reunión de la semana pasada con la presidenta , el tema del agua y el tratado fue clave. “Aunque ha comenzado a cumplir su compromiso de hacer fluir el agua, todavía no es suficiente, y seguiremos trabajando en este tema tan importante”, manifestó.

Rollins indicó que “valoro nuestra amistad con México, pero una promesa es una promesa. ¡Es hora de que México entregue el agua que se garantizó a nuestras comunidades fronterizas!”.

En octubre pasado, Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua () dijo que pese a la sequía, México no tendría dificultades para entregar agua a Estados Unidos a finales de ese mes.

“No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después, con base en los escurrimientos y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar”, detalló.

El funcionario recordó que se tienen comprometidos alrededor de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por quinquenio, aunque reconoció que debido a las que se vivieron en los últimos años se han tenido problemas para que se pueda entregar ese monto.

“Sin embargo, a partir del diálogo se estableció un acuerdo para la entrega de agua, que estableció una cantidad de agua que tendríamos que entregar a finales del mes de octubre, principios de noviembre. Entonces, no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir ese compromiso”, insistió.

México debía entregar a Estados Unidos entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua en el período comprendido entre mayo y octubre de 2025.

El acuerdo binacional establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, mientras los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

El presidente estadounidense, , ha amenazado con imponer sanciones a México si no cumple su parte del tratado.

