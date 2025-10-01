La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la entrega de agua a territorio estadounidense, en el marco del Tratado que se tiene con Estados Unidos, porque se espera en la zona norte del país lluvias importantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el Tratado de Aguas con Estados Unidos tiene beneficios para México, particularmente del lado del río Colorado.

“Ahora lo que se hizo fue un acuerdo para el saneamiento del río Tijuana (...) El próximo año tenemos que hacer inversiones nosotros y ellos también tienen que hacer inversiones”, explicó.

Apuntó que los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están informados y de acuerdo en la manera de entregar el agua, en función de la cantidad de lluvia.

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que se tienen comprometidos alrededor de 2 millones 157 mil metros cúbicos, pero las extremas sequías de los últimos años han generado “la dificultad que se pueda generar el monto”.

Indicó Morales que se estableció un acuerdo para la entrega de agua a finales de octubre y principios de noviembre: “No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso”.

El director de la Conagua descartó afectaciones para las personas productoras en el norte de México con la entrega del agua. “Está garantizado el derecho humano al agua en todo el país”, aseveró al destacar mesas de trabajo entre ambos países sobre el tema.

