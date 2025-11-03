Durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se subrayó como prioridad del Gobierno de México la reapertura de la frontera a la exportación de ganado.

En Palacio Nacional, en una reunión "respetuosa, cordial y productiva", también se revisaron los avances en cooperación técnica y comercial en el sector agroalimentario, "así como en otros asuntos de interés mutuo", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Refrendaron su compromiso con el combate al gusano barrenador del ganado, la facilitación del comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte", detalló la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Apuntó que las delegaciones de México y Estados Unidos también reafirmaron la importancia de mantener canales de comunicación permanentes y al más alto nivel entre las autoridades competentes de ambos países.

A la presidenta Claudia Sheinbaum la acompañaron Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la SRE; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural; y Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins en Palacio Nacional. Foto: Especial

