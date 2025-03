El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Víctor Manuel Torres Puente afirmó que este 2025 se espera que el calor no sea tan drástico como en 2024, cuando se rompieron récords de temperaturas y “fue un suceso excepcional".

Torres Puente recordó que en 2024 el mes de abril fue el más caluroso en la historia, no sólo en México, sino en 47 naciones del mundo y precisó que la situación a gran escala, planetaria, no es comparable con respecto al año pasado, por lo que los fenómenos conocidos como El Niño y La Niña ahora se debilitan y cuando eso sucede generalmente hay calor, pero no tan extremo.

Ante ello, detalló que este 2025 para la zona norte del país e incluso en los estados de Nevada y Utah en Estados Unidos existe un 70% de probabilidad que la primavera sea más cálida que lo normal y que las precipitaciones disminuyan, pues, dijo, “el problema latente de sequía va a permanecer”.

Aunado a ello, explicó que para la Ciudad de México hay 50% de probabilidad de que este año sea más cálido y abundó que para los próximos días se esperan temperaturas de 29 a 30 grados.

Añadió que también se estima llegar a los 40 grados en la Costa del Golfo, en regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz debido a factores de humedad, calor y radiación, y en el sur, en lugares como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sostuvo que ya se han presentado sensaciones térmicas de 40 grados relacionadas con olas de calor.

En ese sentido, Torres Puente recomendó a la población exponerse lo menos posible al sol, usar bloqueador solar, revisar los pronósticos de la temperatura para tomar previsiones, tomar pausas en las actividades al aire libre, hidratarse constantemente con agua fría, así como evitar dejar a niñas, niños, mascotas y/o elementos volátiles en el interior de los vehículos, donde se pueden alcanzar temperaturas de hasta 80 grados centígrados.

Asimismo, llamó a la población a que en caso de sentirse mal avisar a las redes de apoyo con que se cuenta y mantener mayor vigilancia en personas vulnerables, por ejemplo niñas, niños y adultos mayores.

“Si alguien presenta un golpe de calor, bajar la temperatura con agua y acudir a la instancia médica más cercana”, indicó.

